Infos über Bebauungspläne in Schmalegg

Interessierte können sich am Dienstag, 28. Juli, über die Bebauungspläne „Ortsmitte Schmalegg III“ und „Ortsmitte Schmalegg Kindergarten“ informieren.

Der Ortschaftsrat Schmalegg sowie der Ausschuss für Umwelt und Technik haben in ihren Sitzungen am 14. und 15. Juli dem städtebaulichen Entwurf für die geplante Bebauung in Schmalegg zugestimmt. Sie haben die Verwaltung beauftragt, auf dieser Grundlage den Entwurf für den Bebauungsplan ausarbeiten zu lassen.

Die Stadt Ravensburg möchte die Öffentlichkeit am 28. Juli um 19 Uhr über den städtebaulichen Entwurf, das Bebauungsplanverfahren und das Konzept der Gebietsentwicklung informieren. Dazu lädt die Stadtverwaltung sowie die Ortsverwaltung Schmalegg in die Ringgenburghalle, Schenkenstraße 15 in Schmalegg ein.