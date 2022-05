Informative Veranstaltungen während der Inklusionstage

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Über die Aufgaben der EUTB konnten sich interessierte am 12. Mai im Rahmen der Inklusionstage informieren. Moderator Reiner Deschler führte mit Corinna Mader (EUTB Weingarten) und Bastian Angele (EUTB RV-Sig) ein Interview über die Entstehung, die Aufgaben und Beratungsfelder der EUTBs. Unter anderem wurde berichtet, dass die Beratung für die Ratsuchenden kostenlos ist, telefonisch, per Mail oder persönlich stattfinden kann und man sich zu vielen unterschiedlichen Themen beraten lassen kann. EUTB steht für Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. Die einzelnen Buchstaben wurden von den Referenten erläutert und erklärt. In der Gesprächsrunde wurde deutlich, dass das Angebot der EUTBs umfassend und vielfältig ist. Im Anschluss war genügend Raum um offene Fragen zu klären und ins Gespräch zu kommen.

Wer etwas über psychische Erkrankungen und EX-IN hören wollte, war in der zweiten Veranstaltung an diesem Tag richtig. In einer Gesprächsrunde mit Stefan Reichle (EUTB RV-SIG, Peerberater), Christina Erdmann (IPERA), Uwe Hammerle (IPEBO), Klaus Göppert und Heinz Jürgen Höninger (IBB) konnte man sich ein umfassendes Bild über mögliche Anlaufstellen bei psychischen Erkrankungen machen. Stefan Reichle informierte über die EX-IN Genesungsbegleiter Ausbildung. Vertreter der Initiative Psychiatrieerfahrener Ravensburg (IPERA) und Bodensee (IPEBO) stellten ihr Angebot anschaulich im Interview vor und berichteten wo man sich als Mensch mit psychischer Erkrankung organisieren kann. Ebenso gaben Herr Göppert und Herr Höninger von der Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB) interessante Einblicke in deren Aufgaben und erklärten die Funktion von Patientenfürsprechern.