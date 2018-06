Informationsabend für werdende Eltern

Informationen für werdende Eltern bietet das Team der Frauenklinik am Elisabethkrankenhaus (EK). Am Donnerstag, 12. Februar, beantworten Ärzte der Geburtshilfe am EK Fragen rund um das Thema Geburt.

Der Informationsabend der Frauenklinik findet um 19 Uhr im Krankenhaus St. Elisabeth statt. Der Eintritt ist frei. Das Ärzteteam der Frauenklinik von Dr. Martina Gropp-Meier, Chefärztin der Frauenklinik, beantwortet alle Fragen, die mit der Geburt, dem Wochenbett und der Versorgung des Neugeborenen zusammenhängen. Dabei wird sowohl auf den regelhaften Ablauf wie auf Besonderheiten (wie etwa Zwillinge oder Frühgeburt) im allgemeinen eingegangen. Anschließend findet eine Kreißsaal-Führung statt, bei der die verschiedenen Einrichtungen von den Hebammen demonstriert und unterschiedliche Gebärhaltungen besprochen werden. Außerdem werden geburtserleichternde Maßnahmen vorgestellt, die von der Akupunktur über die Aroma-Therapie bis zur immer zur Verfügung stehenden Periduralanästhesie (PDA) reichen.