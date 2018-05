Infonachmittag für angehende Studenden an DHBW

Studieninteressierte haben am Dienstag, 5. Juni, von 12 bis 18 Uhr die Möglichkeit, sich über ein Studium an der Dualen Hochschule Ravensburg zu informieren. Angehende Studenten erhalten an den Campus Ravensburg und Friedrichshafen umfassende Informationen rund um die Studiengänge ebenso wie Tipps zur Firmenauswahl für das duale Studium. An einer „Job-Wall“ sehen die Studieninteressierten, welche Partnerunternehmen der DHBW Ravensburg für den Studienbeginn im Oktober noch freie Plätze haben. Mehr als 100 Angebote warten auf die Jugendlichen, ebenfalls im Programm ist ein Vortrag mit Tipps zur Bewerbung.

Foto: DHBW Ravensburg