Infoabend rund ums Thema „Bio-Lebensmittel in Ravensburg

Die Bio-Musterregion Ravensburg lädt am Mittwoch, 19. August, zum Vortrag „Alles Bio – oder was?“ in die Fachschule für Landwirtschaft, Frauenstraße 4, nach Ravensburg ein. Von 18 bis 20 Uhr werden Fragen rund um das Thema „Bio-Lebensmittel“ geklärt, wie es in der Ankündigung heißt.

Woran erkenne ich Bio-Lebensmittel? Ist wirklich Bio drin, wo Bio drauf steht? Was machen Bio-Bäuerinnen und Bio-Bauern anders? Hilft Bio der Umwelt? Um diese und weitere Fragen dreht sich die Abendveranstaltung. Die Teilnahme daran ist kostenlos.

Aufgrund der coronabedingten Abstands- und Hygieneregeln ist die Zahl der Teilnehmer begrenzt. Interessierte werden gebeten, sich bis spätestens 18. August per Mail bei Katharina Eckel (k.eckel@rv.de) anzumelden.