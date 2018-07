Indoor-Aufzuchtanlage von Hanfpflanzen aufgespürt

Wegen Herstellens und Handels mit Betäubungsmittel hat sich ein 33-Jähriger zu verantworten. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung durchsuchte die Ermittlungsgruppe Rauschgift beim Polizeirevier dessen Wohnung in Ravensburg. Dort stellten sie am Donnerstagvormittag nach einem Hinweis aus der Bevölkerung nicht nur auf dem Balkon ein Dutzend Pflanzen, sondern in einem der Zimmer auch eine Indoor-Aufzuchtanlage mit 25 Hanfpflanzen sowie mehrere Glasbehälter mit getrockneten Marihuanablüten sicher. Da der Tatverdächtige in der Nacht zum Freitag gegen 40 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Karlstraße auffiel und selbst einräumte, am Abend zuvor einen Joint geraucht zu haben, veranlasste die Polizei die Entnahme einer Blutprobe und untersagte die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden.