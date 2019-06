In zahlreiche Keller eingebrochen

Zahlreiche Einbrüche in Keller von Mehrfamilienhäusern – alle am vergangenen Wochenende – sind der Polizei Ravensburg gemeldet worden. So haben unbekannte Täter im Gertrud-Ehrle-Weg und im Josefine-Scheuerle-Weg in der Weststadt Zugangstüren zu Kellerräumen gewaltsam aufgedrückt. Entwendet wurden nach bisherigen Erkenntnissen Haushaltsartikel und Lebensmittel, wie es im Polizeibericht heißt.

Im Keller eines Mehrfamiliengebäudes in der Friedhofstraße in der Innenstadt wurde im Zeitraum von Montag bis Samstag ebenfalls eine Kellertüre gewaltsam aufgewuchtet, heißt es weiter. Aus diesem Kellerraum entwendeten die Täter ein Mountainbike, das am Samstag in einer Grünanlage in der Friedhofstraße wieder aufgefunden wurde.

Ein Pedelec der Marke Cube Stereo, Farbe schwarz im Wert von 2850 Euro wurde im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagabend aus einem Keller in der Spohnstraße in der Innenstadt entwendet. Wie sich die Täter hier Zutritt in die Kellerräume des Gebäudes verschafften, blieb ungeklärt.

Hinweise zu diesen Fällen erbittet das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333.