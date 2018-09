In Wolfegg läuten die Alarmglocken

Die Tabelle der Fußball-Kreisliga A I nimmt langsam Formen an. Nach fünf Spieltagen steht der Bezirksligaabsteiger SV Haisterkirch an der Spitze. In Berg sollte der nächste Sieg des SVH realistisch sein. Mit dem Rücken zur Wand steht dagegen der SV Wolfegg. Der als Aufstiegsaspirant gestartete SVW liegt mit nur einem Punkt am Tabellenende. Nun geht es gegen die TSG Bad Wurzach – keine Laufkundschaft.

SV Wolfegg – TSG Bad Wurzach (So, 15 Uhr): Vor Wochenfrist trat beim SV Wolfegg Trainer Michael Döbele zurück. In Fabian Durach übernahm ein 22-jähriger. Sein Debüt misslang (1:3 bei der FG 2010 WRZ). So langsam läuten in Wolfegg die Alarmglocken. Ganz anders sieht es bei der TSG Bad Wurzach aus. Die TSG gewann vier ihrer fünf Spiele und kassierte dabei nur fünf Gegentore. Vier davon gab’s bei der kuriosen 3:4-Niederlage in Bergatreute. Mit der TSG muss man also trotz der vielen Abgänge in dieser Saison rechnen.

SV Reute – SG Aulendorf: Nach dem Heimsieg gegen den TSV Berg II kann man in Aulendorf mit dem Saisonstart zufrieden sein. Noch besser startete allerdings der SV Reute, der mit vier Siegen auf dem dritten Tabellenplatz steht.

SG Baienfurt – SV Vogt: Nach dem etwas holprigen Saisonstart hat sich der SV Vogt stabilisiert und stellt mit 20 Treffern die beste Offensive der Liga. In Baienfurt ist Vogt dennoch leichter Außenseiter, denn die SGB überzeugte bislang und gilt als einer der Aufstiegsaspiranten.

TSV Berg II – SV Haisterkirch: Mit 13 Punkten aus fünf Spielen ist der SV Haisterkirch die einzige noch ungeschlagene Mannschaft. Obwohl das Team von Martin Blankenhorn nicht den größten Kader hat und immer wieder rotieren muss, macht vor allem ein Spieler den Unterschied aus. Jakob Schuschkewitz bringt es bereits jetzt auf acht Treffer und sechs Assists. Das Derby gegen Bergatreute entschied er mit drei Treffern praktisch im Alleingang. Die Berger sind noch ohne Sieg.

SV Bergatreute – SK Weingarten: Nach gutem Saisonstart gab es in der Vorwoche den ersten Dämpfer für den SV Bergatreute. Mit 1:5 ging das Derby beim SV Haisterkirch verloren, dazu verletzte sich auch noch Stammtorhüter Jonathan Dorner. Der kommende Gegner SK Weingarten zeigte sich zuletzt in aufsteigender Form.

SGM Waldburg/Grünkraut – SV Wolpertswende: Mit nur vier Punkten aus fünf Spielen ist die SGM durchwachsen gestartet. Auch der Effekt des Trainerwechsels scheint bereits im zweiten Spiel verpufft zu sein. Der SV Wolpertswende ist zwar ein Abstiegskandidat, hat aber immerhin auch schon vier Punkte geholt.

TSB Ravensburg – FG 2010 WRZ: Mit 24 Gegentreffern ist der TSB Ravensburg die Schießbude der Liga. Zuletzt verlor Ravensburg mit 0:9 beim SV Vogt. Gegen die bislang starke FG 2010 (bereits zehn Punkte) wäre ein Remis schon ein Erfolg.