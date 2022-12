In wenigen Tagen werden drei Kreisbewohner Opfer von Betrugsmaschen

In der Region werden immer mehr Menschen Opfer von Betrugsmaschen. Nun berichtet das Polizeipräsidium von drei Straftaten in Ravensburg innerhalb kürzester Zeit. Zweimal schnappten die Betrüger online zu, einmal in einem Einzelhandelsgeschäft.

Das erste Opfer in dieser Woche war eine 73 Jahre alte Frau aus Ravensburg. Die Frau erhielt laut Polizeimeldung am Montagabend SMS- und Whatsapp-Nachrichten von einer unbekannten Nummer. Der Absender gab sich als Tochter der Frau aus und bat um einige Geldüberweisungen. Dem kam die Frau nach mehrmaligem Hin und Her nach, sodass bei der 73-Jährigen ein Schaden von insgesamt mehreren tausend Euro entstand. Erst im Nachgang fiel der Frau der Schwindel auf und sie erstattete Anzeige.

Vermeindlicher Gewinn ist Falle

Bei einem 48 Jahre alten Mann aus einem Ravensburger Teilort beläuft sich der Schaden laut Polizeimeldung sogar auf einen fünfstelligen Betrag. Der Mann wurde bereits im September unter dem Vorwand kontaktiert, er habe knapp 40.000 Euro gewonnen. Er müsse lediglich die Kosten für die Transportversicherung begleichen und wurde angewiesen, dafür Google-Play-Karten zu kaufen und die Kartencodes zu übermitteln.

Mehrere Male haben die Täter den Mann laut Polizeimeldung kontaktiert und angewiesen, weitere Karten zu kaufen, da sich der vermeintliche Gewinn verdoppelt habe. Insgesamt überwies der 48-Jährige einen fast so hohen Betrag wie die ursprünglich versprochene Gewinnsumme, bevor er misstrauisch wurde und die Polizei kontaktierte.

Der dritte Betrug, über den die Polizei in dieser Woche berichtet, passierte beim Wechseln eines Geldscheines in einem Geschäft in der Ravensburger Kirchstraße. Der Mann betrat kurz vor Ladenschluss am Dienstagabend den Verkaufsraum und kaufte ein Getränk. Im Anschluss wollte er einen 50-Euro-Schein wechseln, was die Kassiererin ermöglichte.

Laut Polizeimeldung verwickelte er die Frau so geschickt in ein Gespräch, dass diese beim Herausgeben des Geldes vergaß, den 50-Euro-Schein zu verlangen. Der Mann unterbrach das Gespräch irgendwann abrupt und verließ den Laden.

Der Frau fiel der Schwindel erst später auf und verständigte dann die Polizei. Den Täter beschreibt sie als etwa 35 bis 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er soll von südländischem Erscheinungsbild gewesen sein und eine dunkle Jacke getragen haben. Die Polizei ermittelt nun, ob der oder die Täter auch in anderen Geschäft so vorgegangen sind und bittet darum, solche Fälle unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.