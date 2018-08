In wenigen Sekunden das Spiel verloren

Nach 55 Minuten lag der FV Ravensburg am Samstag in der Fußball-Oberliga noch mit 1:0 in Führung. Nach 57 Minuten stand es allerdings 2:1 für den FC 08 Villingen. Dieser Doppelschlag brachte dem FV die erste Saisonniederlage ein. Zudem gab es auch noch eine Rote Karte und eine Gelb-Rote Karte – eine weitere Schwächung für die sowieso schon verletzungsgeplagten Ravensburger.

Villingen presste zu Beginn sehr früh, ließ den Ravensburgern keine Zeit im Aufbauspiel. Daraus resultierten einige Fehlpässe der Hausherren. Nach einem schlimmen Fehlpass von Felix Hörger kam Villingens Damian Kaminski an den Ball, seine Flanke war für Benedikt Haibt aber zu scharf.

Kollege abgeschossen

Wenn die Ravensburger es schafften, in die Hälfte der Gäste zu kommen, dann wurde es ebenfalls gefährlich. Thomas Zimmermann setzte sich in der achten Minute an der Seitenlinie gegen Kaminski durch und passte zu Max Chrobok. Dessen Querpass nahm Jona Boneberger – der trotz Nasenbeinbruchs ohne Maske auflief – direkt, schoss aber seinen Mannschaftskollegen Rahman Soyudogru ab.

Die rund 500 Zuschauer im Ravensburger Regen sahen ein flottes Spiel – und in der 13. Minute die bis dahin beste Chance. Nach klasse Zuspiel von Felix Schäch lief Chrobok frei Richtung Tor, doch Villingens Torwart Mendes Cavalcanti brachte rechtzeitig die Beine zusammen. Die Gäste waren vor allem über ihre linke Seite gefährlich. Nach Ballgewinnen schaltete der FC blitzschnell um. Doch das erste Tor machte der FV. Nach einem Eckball von Zimmermann brachte Hörger den Ball vom langen Pfosten in die Mitte, Rahman Soyudogru nahm ihn mit der Brust an, drehte sich und traf mit links zum 1:0.

Torhüter zeichnen sich aus

Das Tor brachte den Ravensburgern etwas mehr Kontrolle. Glück hatten die Oberschwaben, dass ein Treffer von Daniel Wehrle wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht gegeben wurde, und dass Schiedsrichterin Karoline Wacker einen Zweikampf von Philipp Altmann gegen Yanick Haag nicht für elfmeterwürdig hielt. Kurz vor der Pause durften sich noch beide Torhüter auszeichnen. Erst Mendes Cavalcanti, der beim Schuss von Schäch noch die Fingerspitzen an den Ball brachte. Dann Haris Mesic, der Haibt den Ball im letzten Moment noch vom Fuß nahm.

Direkt nach dem Seitenwechsel machten die Villinger wieder viel Druck, der FV kam kaum kontrolliert über die Mittellinie hinaus. Innerhalb von wenigen Sekunden drehte der FC die Partie. Stjepan Geng brachte in der 56. Minute den Freistoß in die Mitte, im Strafraum kam Tobias Weißhaar völlig unbedrängt zum Kopfball – 1:1. Direkt nach dem Anstoß verlor Ravensburg den Ball, Kaminski war nicht aufzuhalten, kam auch an Mesic vorbei und hatte dann noch das Auge für den freien Yanick Haag, der auf 2:1 stellte. „Meine Mannschaft hat eine starke zweite Halbzeit gespielt und sich die Tore verdient“, meinte FC-Trainer Jago Maric.

Notbremse und Meckern

Villingen hatte sich die Führung durch viel Druck verdient, ließ dann aber eine Großchance liegen. Weißhaar hatte sich auf der rechten Seite gegen Schäch, Strauß und Altmann durchgesetzt, in der Mitte traf Kaminski aber nur die Latte, Haibt traf im Nachschuss den Ball nicht richtig. So blieb Ravensburg im Rennen. Der FV versuchte, wieder mehr Druck zu machen. Doch nach vorne ging nicht viel – und hinten sah Altmann in der 77. Minute auch noch die Rote Karte. Schiedsrichterin Wacker wertete das Foul gegen Haibt als Notbremse – eine sehr harte Entscheidung. „Bitter, dass uns jetzt noch ein Innenverteidiger fehlt“, sagte Trainer Steffen Wohlfarth. Auch die Gelb-Rote Karte für Jona Boneberger – übrigens zwei Gelbe Karten innerhalb von wenigen Sekunden – war sehr hart. „Dazu sag ich nichts“, meinte Wohlfarth. Wacker verlor etwas die Übersicht und die Kontrolle. Doch das alles passte zum Nachmittag des FV Ravensburg.