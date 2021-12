In unter acht Stunden von Ravensburg direkt nach Wien

In siebeneinhalb Stunden kommt man jetzt mit dem Zug von Ravensburg ohne Umsteigen bis nach Wien. Am Montagvormittag um 9.51 Uhr verließ der erste Railjet, das österreichische Äquivalent zum deutschen ICE, den Ravensburger Bahnhof in Richtung Wien. Planmäßige Ankunft am Wiener Hauptbahnhof ist um 17.30 Uhr.

Seit Montag, 13.12.2021, gibt es von Ravensburg eine Direktverbindung nach Wien. Es verkehrt der Railjet. (Foto: Siegfried Heiß)

Möglich gemacht hat diese Verbindung die Elektrifizierung der Südbahn. Seit Sonntag wird auf der Südbahn jetzt unter Strom gefahren. Die Verbindung nach Wien gibt es von nun an täglich. Stationen sind unter anderem Bregenz, Dornbirn, Innsbruck, Salzburg und Linz. Endstation ist der Wiener Flughafen.

Der Railjet verkehrt auch in die andere Richtung: von Wien über Ravensburg bis nach Frankfurt. Die Abfahrtzeit des Railjets vom Wiener Hauptbahnhof in Richtung Ravensburg ist 9.55 Uhr. Eine Stichprobe zeigt: Einzeltickets gibt es schon für unter 50 Euro.