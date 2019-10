In Taldorf soll neues Wohngebiet entstehen

Die Stadt Ravensburg leidet unter Wohnungsmangel. Um diesen zu mildern, müssen auch die drei Ortschaften ihren Beitrag leisten. Jetzt hat der Taldorfer Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig Ja zum Bebauungsplan „Alberskirch Südwest“ gesagt.

Geplant ist ein „Allgemeines Wohngebiet“ mit einer Mischung verschiedener Wohnformen: Einfamilien- und Doppelhäuser, Reihenhäuser und kleingeschossiger Wohnungsbau. Das Stadtplanungsamt verspricht einen „sensiblen Umgang“ mit der bestehenden Siedlungsstruktur und die Sicherung der sozialen und kulturellen Infrastruktur, wozu auch ein Kinderspielplatz gehören soll.

Das Plangebiet befindet sich im Südwesten des Ortsteils Alberskirch und grenzt an den St.-Rochus-Weg und an die Vordere Kirchgasse an. Derzeit wird das Gebiet landwirtschaftlich genutzt. Im Plan, der den Worten Daniela Fischers, der Vertreterin des Stadtplanungsamtes, zufolge, „noch nicht in Stein gemeißelt“, sind 16 Gebäude vorgesehen. Im sich der Streuobstwiese anschließenden westlichen Rand des Baugebiets sind niedrige Einfamilienhäuser geplant, um einen „geeigneten Übergang“ in die umgebende Landschaft zu schaffen. Diskussionsbedarf ergab sich im Ortschaftsrat, der den Plan grundsätzlich positiv beurteilte, an der Absicht des Stadtplanungsamts, den am südlichen Rand gelegenen landwirtschaftlich genutzten Weg zurückzubauen und den Landwirt die nächstgelegene Straße innerhalb des neuen Wohngebiets nutzen zu lassen. Joseph Bentele (CDU) sprach von einem insgesamt guten Plan mit noch offenen Fragen. Seiner Ansicht nach liegt das Baugebiet zu dicht am landwirtschaftlichen Betrieb. Bentele regte an, das Gebiet ein wenig nach Norden zu verschieben.

Auf einem guten Weg befinde sich Alberskirch mit dem neuen Baugebiet, sagte Jürgen Lang (KAT), eine weitere Bebauung jedoch würde den Ortsteil überfordern, meinte Lang in Anspielung auf die Äußerung von Daniela Fischer, irgendwann werde in diesem Bereich weiter gebaut. Wie schon seine Vorredner sprach sich Lang gegen einen auch landwirtschaftlich genutzten Weg durch das Wohngebiet aus.

Joseph Bentele (CDU) schließlich kam auf die Idee, am südlichen Rand von „Alberskirch Südwest“ auf die dort vorgesehenen zwei Gebäude zu verzichten, um den vorprogrammierten Streit zwischen Wohnungsbau und Landwirtschaft zu vermeiden.

Das letzte Wort über den Bebauungsplan „Alberskirch Südwest“ hat der Ausschuss für Umwelt und Technik. Der tritt in öffentlicher Sitzung am Mittwoch, 6. November, zusammen.