In St. Jodok sind „bunte Leut’ auf dem Weg“

„Bunte Leut auf dem Weg“ heißt die neue Ausstellung der Künstlerin Anne Claire Schroeder-Rose, die am Sonntag, 5. Juli, um 11 Uhr und um 11.40 Uhr in der Kirche St. Jodok in Ravensburg eröffnet wird. Begleitet wird die Vernissage von Musiker Bernhard Thomas Klein.

Die laut Pressemitteilung der Künstlerin ausdrucksstarken Bilder in expressiver Malart zeigen bunte Leute verschiedenen Alters, Geschlechts und Kultur auf ihrem persönlichen Weg. Während die Portraits in den persönlichen Dialog mit dem Betrachter eintreten würden, sprächen die großformatig dargestellten Geschichten ihre eigene Sprache.

Die Werke sind laut Angaben der Künstlerin alle in den Jahren 2019 und 2020 in Acryl-Mischtechnik auf Leinwand entstanden. Die Ausstellung ist noch bis zum 2. August täglich von 9 bis 18 Uhr zu besuchen.