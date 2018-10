In Schlier und Blitzenreute fällt der Strom aus

Zu Stromausfällen in mehreren Gemeinden rund um Ravensburg ist es am Samstagnachmittag gekommen. Bei Tiefbauarbeiten im Schlierer Ortsteil Fenken beschädigte ein Bagger das dort verlaufende 20 000-Volt-Erdkabel der Netze BW.

Dadurch blieb zunächst in Schlier selbst der Strom weg. Ein Folgefehler in einem Erdkabelabschnitt nahe dem Schaltwerk in Hochstett (Gemeinde Berg) sorgte außerdem für einen Stromausfall in Baienbach, Blitzenreute und rund um Wolpertswende. Nachdem die Monteure der Bereitschaft in Abstimmung mit der Leitstelle in Ravensburg die defekten Abschnitte lokalisiert hatten, konnten sie mit Hilfe von Schaltmaßnahmen die Versorgung nach und nach wieder aufbauen. Zwischen 16.43 Uhr und 17.16 Uhr gingen rund um Blitzenreute die Lichter wieder an. Um 18.04 Uhr bestand auch in Schlier wieder Vollversorgung. Die Schäden werden im Laufe des Montags repariert, wobei in Hochstett mit einem Kabelmesswagen zunächst die genaue Fehlerstelle zu orten ist.

Bei der Netze BW wird das 20 000-Volt-Mittelspannungsnetz in Form offener Ringe aufgebaut, sodass im Störungsfall beschädigte Abschnitte – in der Regel zwischen zwei Ortsnetzstationen – von der Versorgung abgetrennt werden können.

