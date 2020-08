In Schlangenlinien durch die Meersburger Straße

Einem Zeugen ist in der Nacht zum Montag in der Meersburger Straße ein Opel Corsa aufgefallen, der in Schlangenlinien fuhr und laut Polizeibericht schon mehrfach den Bordstein gestreift hatte. Der Zeuge verständigte die Polizei, die das Auto auf dem EDEKA-Parkplatz stehen sah. Der Fahrer befand sich bei der Fahrzeughalterin, die in der Nähe wohnt. Der 28-Jährige war sichtlich betrunken, aggressiv und behauptete, nicht gefahren sein. Die Beamten fanden jedoch den Autoschlüssel in seiner Hosentasche. Im Auto lagen sein Geldbeutel und sämtliche Papiere. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr folgt.