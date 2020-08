In Ravensburger Shisha-Lounge kommt es zu Tumult

In einer Ravensburger Shisha-Lounge hat es in der Nacht auf Sonntag kurz nach 1 Uhr Streit wegen einer nicht vollständig bezahlten Rechnung gegeben. Laut Polizeibericht wollte eine Gruppe von Gästen das Lokal dennoch verlassen. Ein weiteres Gruppenmitglied stieß dazu und war bereit, den offenen Betrag zu begleichen. In diesem Moment wurde der Bezahlende aus der Gruppe heraus angegriffen: Ein 23-Jähriger gab ihm einen Kopfstoß – woraufhin der Mann mit dem Hinterkopf auf der Straße aufschlug. Als die Polizeibeamten den Täter festnehmen wollte, kam es zu Angriffen und Beleidigungen gegenüber den Beamten.

Die Beleidigungen kamen von einem Unbeteiligten, der trotz Platzverweis die Örtlichkeit nicht verließ und die Amtshandlungen störte. Daraufhin wurde auch dieser – alkoholisierte – 25-Jährige in Gewahrsam genommen.