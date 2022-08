Umfrage: In Ravensburg werden alte Stadtbrunnen zu Trinkbrunnen

Um gegen die Hitze anzugehen, wurden jetzt in Ravensburg einige der städtischen Brunnen zu Trinkwasserbrunnen umgewandelt. Aber wie kommen die bei den Menschen an? Und wer traut sich tatsächlich das gratis Trinkwasser zu nutzen? Wir haben nachgefragt.

Das Meinungsbild ist so unterschiedlich wie die Ravensburger und Ravensburgerinnen selbst. Während die einen noch sehr zögerlich an das Trinkwasser sich herantasten, haben andere schon direkt ein Becher parat. In Ravensburg muss niemand verdursten oder durch die Hitzewelle dehydrieren. Es lohnt sich also ab sofort auf die neuen Plaketten an den Brunnen zu achten. 17 Brunnen sind es insgesamt, durch die jetzt das süße Nass fließt.