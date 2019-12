In Ravensburg weihnachtet es sehr

Während der Adventszeit verwandelt sich die Ravensburger Innenstadt in ein Weihnachtsparadies. Auf dem Marienplatz steht ein Christbaum mit tausenden Lichtern, die am Abend den Platz erleuchten. Leute drängen sich von einem zum anderen Stand und der Geruch von Glühwein und gebrannten Mandeln liegt in der Luft.

Wenn es schon fast dunkel ist und der Blaserturm 17 Uhr schlägt, wird vor dem Modehaus Bredl ein weiteres Türchen am alljährlichen Adventskalender aufgemacht. Traditionell liest eine Schülerin der Realschule Klösterle eine Weihnachtsgeschichte vor. Wenn sie zu lesen beginnt, wird es leise und alle hören aufmerksam zu. Anschließend wird nach dem Weihnachtsengel gerufen. Alle Kinder rufen zusammen: „Weihnachtsengel, Weihnachtsengel komm und mach das Türchen auf“. Wenige später öffnet der Engel das Türchen von Oberschwabens größtem Adventskalender.

Bevor es für die Kinder nach Hause geht, werden sie vom Weihnachtsmann besucht. Auch nach diesem wird gerufen: „Lieber guter Weihnachtsmann komm heran, komm heran“, schreien die Kinder. Sofort bildete sich eine riesengroße Schlange beim Weihnachtsmann, jeder darf sich etwas wünschen und bekommt eine süße Überraschung.

Der Adventskalender ist ein Muss

Barbara Schobloch besucht mit ihren Kindern bis zu dreimal den Bredl-Adventskalender und stellt in diesem Jahr einen entscheidenden Vorteil fest. „Es ist toll, dass die Zone dieses Jahr verkehrsberuhigt ist. Da kann ich die Kinder einfach machen lassen und muss nicht die ganze Zeit Angst haben“, erklärt sie.

Auch Andrea Haag, kommt jedes Jahr drei bis viermal mit ihren Kindern auf den Weihnachtsmarkt. „Es ist einfach eine schöne Stimmung hier auch für die Kinder wird so viel geboten“, sagt sie. „Ich habe mit dem Kindergarten Kekse gebacken in dem Zelt da oben von Hamma“, sagt die dreijährige Paula stolz.

Auf dem Christkindlesmarkt finden sich insgesamt 100 Hütten. 30 davon auf dem sogenannten Reischmann-Weihnachtsmarkt in der Bachstraße. Die restlichen 70 Hütten befinden sich auf und rund um den Marienplatz, dieser Marktteil wird von der Stadt Ravensburg organisiert. Von diesen 70 Ständen werden 15 von Vereinen betrieben.

Besuch aus dem Umland

„Wir sind seit gut 20 Jahren mit dabei“, sagt Roland Amann, Mitglied der Schwarze-Veri-Zunft. Am Stand verkaufen sie hauptsächlich Glühwein, Punsch und Glühmost. Die Geschäfte würden jedes Jahr sehr gut laufen. Dennoch gebe es ein Problem. „Unter der Woche ist es einfach schwierig Leute zu finden, die morgens den Stand betreiben“, erklärt Markus Kraus, Mitglied des Vereins Schwarze-Veri-Zunft.

Wenn es um 18 Uhr schon dunkel ist, leuchten die Stände umso heller. Die Leute stehen bei einer Tasse Glühwein zusammen und genießen die weihnachtliche Atmosphäre. „Das Angebot hier ist einfach toll und die Stimmung unschlagbar“, sagt Siegfried Herrmann aus Meckenbeuren. Mit seiner Frau besucht er jedes Jahr einmal den Ravensburg Christkindlesmarkt. „Wir kommen auf viele Weihnachtsmärkte, aber Ravensburg gehört mit zu den Schönsten“, erzählt er.

Auch der Förderverein der Waldorfschule in Ravensburg betreibt jedes Jahr einen Stand. Dort raucht es aus dem Ofen und es duftet nach Dinette. „Alle Zutaten die wir verwenden kommen aus der Region, das ist uns sehr wichtig“, sagt Vorstandsmitglied des Fördervereins, Sabine Schrey. Mit drei Schichten am Tag und pro Schicht vier bis fünf Leute die den Stand betreiben, verkaufen sie seit 17 Jahren Dinette, Glühwein, Punsch und Glühmost. „Wir haben nur Ehrenamtliche Mitarbeiter, das sind entweder Eltern, Schüler oder Lehrer“, erklärt Sabine Schrey.

Es geht ums Miteinander

Auch sie haben öfters Probleme Leute zu finden, die am Stand arbeiten. „Im vergangenen Jahr hatten wir aus diesem Grund sogar einen Tag zu“, sagt Wolfgang Wiesheu, Vorstandsmitglied des Fördervereins. In diesem Jahr gab es noch ein weiteres Problem, denn der Verein musste während des Weihnachtsmarktes den Standort wechseln. „Das Landgericht hat sich an dem Rauch von unserem Ofen gestört“, sagt Wolfgang Wiesheu. Dennoch laufen die Geschäfte gut. „Uns geht es nicht nur ums Geld, sondern viel mehr um das Miteinander“, erzählt Sabine Schrey.

Der 35-Jährige Johannes Jöchle ist am vergangenen Freitag gerade aus dem warmen Sri Lanka nach Ravensburg zurückgekommen. „Leider habe ich noch keine Weihnachtsstimmung, aber trotzdem genieße ich die Atmosphäre hier“, erzählt er. Auch er ist der Meinung, dass der Ravensburger Christkindlesmarkt zu einem der Schönsten Weihnachtsmärkte in der Umgebung gehört. „Es ist einfach alles da“, sagt Johannes Jöchle zusammenfassend.