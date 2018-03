In Ravensburg soll ein Mega-Hotel entstehen

Jetzt steht fest, welche Hotelkette sich am Ravensburger Bahnhof ansiedelt: Die Gold Inn Gruppe will dort Ende 2019 ihr bundesweit zweites Ginn City & Lounge Hotel eröffnen. Wie Oberbürgermeister Daniel Rapp der „Schwäbischen Zeitung“ sagte, soll das Hotel des Ravensburger Bau- und Immobilien-Unternehmens Sipple 124 Zimmer haben. „Es ist das klassische Business-Hotel mit Übernachtung und Frühstück.“

Konkurrenz zu anderen geplanten Projekten sieht Rapp nicht. Das Stadthotel im Möbelhaus Maurer werde eher für gehobene Ansprüche mit gehobener Gastronomie eingerichtet, und beim Vorhaben am Storchen/Musikschulgelände des Bürgerlichen Brauhauses handele es sich eher um ein Seminar- und Kongresshotel. Die Baugenehmigung sei bereits im Dezember erteilt worden, ergänzte Baubürgermeister Dirk Bastin.

Die Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung berichtet in ihrer aktuellen Online-Ausgabe ebenfalls über das Projekt. Demnach handelt es sich beim Hotel in Ravensburg erst um das zweite Ginn City & Lounge Hotel in Deutschland – das erste soll im Frühjahr in Hamburg eröffnet werden.

„Wir werden in Ravensburg ein Hotel eröffnen, das sich der Zukunft zuwendet und den traditionellen Servicegedanken im Blick behält“, wird Geschäftsführer und Betreiber Aleksej Leunov in der Zeitschrift zitiert. Baustart soll im Frühjahr sein; die Fertigstellung werde 15 Monate beanspruchen. Der fünfstöckige Neubau soll 124 Zimmer, einen Lounge-Bereich mit Empfang, Bar und Frühstücks-Restaurant bieten. Auf eine weitere Gastronomie werde nach Betreiberangaben „aufgrund der hervorragenden, zentralen Lage“ direkt am Bahnhofsplatz verzichtet.