In Ravensburg herrscht Entsetzen über das Aus für die Südbahn

Hiobsbotschaft für die Region: Für die Elektrifizierung der Südbahn zwischen Ulm und Lindau ist in den nächsten fünf Jahren wohl kein Geld da. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf den Entwurf zum Investitionsrahmenplan, den Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) bald vorlegen will. Zahlreiche Schienen- und Straßenprojekte sind demnach aus Geldmangel gestrichen worden. Nach Informationen der Schwäbischen Zeitung sind jedoch die Ravensburger Ortsumfahrung B30 Süd sowie die B31 Friedrichshafen weiter im Fünf-Jahres-Plan enthalten. Allerdings wird mit beiden Projekten wohl nicht im kommenden Jahr begonnen. Im Entwurf für den Bundeshaushalt 2012 sind sie jedenfalls nicht vorgesehen.

Die Elektrifizierung der Südbahn, im letzten Fünf-Jahres-Plan noch enthalten, wurde nach Informationen der Schwäbischen Zeitung mit zahlreichen anderen Projekten dezidiert herausgestrichen. „Gründe hierfür sind unter anderem sehr frühe Planungsstände und erforderliche Neuplanungen“, heißt es dazu nur lapidar.

Die Reaktionen in Ravensburg sind zum Teil deftig und bewegen sich zwischen Entsetzen und Empörung. Von einem „Affront erster Klasse“ spricht der Regionalverbandsvorsitzende und frühere Ravensburger Oberbürgermeister Hermann Vogler (CDU), der sich seit Jahrzehnten für die Elektrifizierung einsetzt. Vogler, selbst ein passionierter Bahnfahrer, kann sich nicht vorstellen, dass das letzte Wort in der Sache schon beschlossen ist. „Ich gehe davon aus, dass angesichts knapper werdender Mittel ein gigantischer Verteilungskampf beginnt.“

„Wenn die Meldungen zutreffen, droht sich der für unsere Region so wichtige Ausbau der Strecke um mindestens fünf Jahre zu verzögern“, meint der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster aus Biberach. Er sieht in Sachen Verkehrsinfrastruktur einen Stillstand in der Region.

Und der Grünen-Landtagsabgeordnete Manne Lucha aus Ravensburg spricht sogar von einem Skandal. „Vor einer Woche sagt Bahnchef Grube noch, die Elektrifizierung sei 2015 abgeschlossen, und dann werden wir politisch im Regen stehen gelassen.“ Schuld sei die CDU-geführte Bundesregierung, die kein Interesse an Oberschwaben habe.

Optimistisch bleibt hingegen der Ravensburger CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Schockenhoff. „Es handelt sich um einen noch nicht abgestimmten Arbeitsentwurf, keineswegs um eine Vorentscheidung“, versucht er zu beruhigen. Der Finanzplan könne noch geändert werden.