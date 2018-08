In Ravensburg gibt es Steaks rund um die Uhr aus dem Automaten

Im Lauratal kann man sich bereits Tag und Nacht mit frischen Eiern und hausgemachten Nudeln versorgen, in Berg spendet ein Automat seit Dezember rund um die Uhr Rohmilch. Jetzt ist auch die Metzgereigenossenschaft Ravensburg ins Automatengeschäft mit eingestiegen. Seit kurzem betreibt sie einen Steakautomaten auf ihrem Gelände in der Metzgerstraße.

„Stellen Sie sich vor, Sie haben Sonntagabend Freunde zu Besuch und beschließen, den Grill anzuschmeißen. Dann können Sie hierher fahren und bekommen alles, was Sie brauchen. Auch außerhalb regulärer Öffnungszeiten“, veranschaulicht Jochen Hähnel, Vorstand der Metzgereigenossenschaft, die Idee hinter seinem Steakautomaten, den er seit Mai betreibt.

Die Metzgereigenossenschaft nutzt den Automaten für Wurst und Fleisch. Das Modell taugt aber auch zum Werkzeugautomaten. (Foto: Jonas Schmitt)

„Sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag“, lautet sein Slogan. Befüllt ist der Automat mit vielem, was die Deutschen gerne auf ihren Grill legen. „Klare Verkaufsschlager sind Rindersteaks: vom Ribeye bis zum Roastbeef“, erklärt Hähnel. Im Herbst werde das Sortiment dann mit Kassler und Rouladen auf die kältere Jahreszeit abgestimmt, kündigt er an.

„Dabei kommt alles aus unserer Hand“, so der Vorsitzende. Das Fleisch stamme zum Beispiel vom Schlachthof in Ulm. Die Zerlegung und Verpackung erfolge dann in Ravensburg im Verarbeitungsbetrieb der Genossenschaft. Oberste Prämisse sei dabei Regionalität. „Verarbeitet werden Allgäuer Rinder und Schweine aus der Region“, erklärt Hähnel. Fleischprodukte wie Wurst kämen von örtlichen Metzgern und ergänzen das Fleischsortiment.

Der Automat kühle alles konstant auf zwei Grad. Für die Lebensmittelsicherheit sei der Hersteller der Produkte verantwortlich, somit müsse der Automat nicht von den Behörden abgenommen werden.

Modell taugt auch zum Werkzeugautomat

Dabei ist die Nutzung als Lebensmittelautomat kein Muss. Die Firma Jofemar, welche die Automaten baut, schlägt sogar den Gebrauch als Werkzeugautomat vor und wirbt mit Einbruchssicherheit. Das scheint auch nötig, immerhin berichten manche Betreiber von rund 1200 Euro Umsatz an verkaufsstarken Wochenenden.

Mit dem Ravensburger Steakautomaten ist für die Metzgereigenossenschaft noch lange nicht Schluss. Sie vertreibt die Automaten auch an andere interessierte Produzenten. „Die Erwartungen unserer Abnehmer werden übertroffen. Manche haben ihre Kapazität schon verdoppelt, einer sogar verdreifacht“, behauptet Hähnel. Dabei ist die Anschaffung mit rund 10 000 Euro nicht gerade günstig.

Ein Abnehmer ist die Metzgerei Brenner aus Baienfurt. „Wir waren einer der ersten“, erklärt der Geschäftsführer, Bernd Brenner stolz. Angeschafft habe man den Automaten in Baienfurt im Jahr 2013. „Der Betrieb ist natürlich aufwendig, weil man eine Verpackungsmaschine braucht“, so Brenner. Trotzdem sei man mehr als zufrieden. Besonders gefragt sei der Automat natürlich am Wochenende und bei „Spontan-Grillern“. Dabei habe sich sogar schon ein Herr aus Sigmaringen bis nach Baienfurt verirrt, berichtet Brenner.

Ebenfalls sehr zufrieden mit den Automaten der Metzgereigenossenschaft ist die Landmetzgerei Barth. Hier habe man die Kapazität im Laufe der Zeit sogar erhöht. „Den ersten Automaten haben wir seit drei Jahren. Letztes Jahr kam dann der zweite dazu“, erzählt der Inhaber Markus Barth. Diesen Service möchte er seinen Kunden vor allem unter der Woche bieten, da die Metzgerei selbst nur freitags und samstags geöffnet sei.

Automat meldet sich auf dem Smartphone

Ein weiterer Vorteil der Automaten erklärt der Vorsitzende der Ravensburger Genossenschaft: Sie kühlen die Ware nicht nur, sondern halten den Betreiber auch stets auf dem Laufenden. Bei möglichen Störungen oder Nachfüllbedarf melde sich der Automat auf dem Smartphone, sagt Hähnel. Sofern aber kein gefalteter Geldschein im Münzschlitz lande, wie es bei einem Kunden in Österreich schon der Fall war, käme es kaum zu Problemen.

