Energie sparen: Ravensburg schaltet seine Straßenlaternen aus

In Ravensburg und den Ortschaften gehen nachts demnächst die Lichter aus: Ist der letzte Bus gefahren, schaltet die Stadt die Straßenlaternen komplett ab, um in der Energiekrise weiteren Strom zu sparen.

Die Regelung gilt zunächst für die vier Stunden zwischen 0.30 und 4.30 Uhr. An Ecken, wo die Sicherheit gefährdet sein könnte, wird es aber Ausnahmen geben.

Einstimmig ist der Gemeinderat am Montag dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt, nach dem ersten Paket im September jetzt eine zweite Stufe von Maßnahmen zum Energiesparen zu schnüren.

Eine zentrale Idee mit großer Wirkung ist dabei die Abschaltung der Straßenlaternen. Ravensburg spart durch vier dunkle Stunden rund 23 Prozent Energie, hat das Umweltamt ausgerechnet. In barer Münze sind das fast 228 000 Euro im Jahr – eine schöne Summe, die allerdings kaum zu Buche schlägt angesichts einer Verdreifachung der Energiekosten durch die Preisspirale.

Altstadt bleibt hell

Die Einsparungen wären noch höher, würde die Stadt nicht mehrere Quartiere von der Abschaltung der Laternen ausnehmen: In der Altstadt, im Bahnhofsbereich und in der Nordstadt bleibt es hell in der Nacht. Verwaltung und Gemeinderat wollen keine „Angsträume“ schaffen.

Dunkle Ecken in der Stadt und das durch sie beeinträchtigte Sicherheitsgefühl waren in der Vergangenheit bereits häufiger ein Thema. „Die öffentliche Sicherheit bleibt wichtig“, sagte denn auch August Schuler (CDU) am Montag im Gemeinderat.

Die Stadträte haben aber über die Abschaltung der Straßenbeleuchtung hinaus weitere Beschlüsse gefasst, mit denen zusätzlich Strom und Gas eingespart werden sollen: Die Temperatur in den Sporthallen wird in der kalten Jahreszeit durchgängig auf 17 Grad abgesenkt. Das betrifft sowohl den Schulsport als auch die Trainingsstunden der Vereine.

Bislang wurde in den Hallen auf 18 bis 20 Grad hochgeheizt. Die Stadt prüft außerdem, welche Ampeln nachts in Ravensburg zusätzlich abgeschaltet werden können oder wo die Betriebszeit zumindest weiter verkürzt werden kann.

Nur noch zwei Weihnachtsbäume

Und dann haben sich Verwaltung und das Wirtschaftsforum Pro Ravensburg (Wifo) auch in Sachen Weihnachtsbeleuchtung geeinigt. Das Konzept, das der Gemeinderat absegnete, sieht vor, dass es in diesem Jahr nur noch zwei statt zehn Weihnachtsbäumen in der Stadt gibt (am Lederhaus und am Gespinstmarkt). Beleuchtet werden sie mit LED-Technik.

Die LED-Ketten werden auch insgesamt reduziert, von neun auf vier Standorte (Schadbrunnen, hinter dem Rathaus, vor Fielmann, vor dem „Depot“). Dazu wird es im Advent die Gebäudebeleuchtung nicht mehr geben, auch nicht den Aufruf an Eigentümer, zu „Ravensburg leuchtet“ eine Fensterbeleuchtung einzuschalten.

Gut, aber nicht sonderlich ambitioniert. Ozan Önder

Stattdessen kommt ein Anschreiben zur aktuellen Lage und ein Aufruf, weihnachtliche Atmosphäre mit anderen Mitteln zu schaffen. Gestrichen werden auch die leuchtenden Straßenüberhänge in der Unterstadt.

Die Grünen mit Ozan Önder finden dieses Paket „gut, aber nicht sonderlich ambitioniert“. Die größte Fraktion im Gemeinderat hätte lieber über sechs statt vier dunkle Stunden diskutiert und regte an, die Temperatur im Hallenbad von jetzt 26 auf 25 Grad zu senken.

Das sah August Schuler (CDU) anders: Im Vergleich zu anderen Städten sei Ravensburg schon sehr gut aufgestellt. Schuler forderte zudem, die Öffentlichkeit intensiv über das Thema Energiesparen zu informieren. Ulrich Höflacher von den „Bürgern für Ravensburg“ hielt die Maßnahmen für vernünftig, regte aber an, mittelfristig weiter zu prüfen, ob man wirklich alle Ampelanlagen braucht, oder ob nicht an mehreren Stellen Kreisverkehre die bessere Alternative wären.

„Das ist erst der Anfang“

Hans-Dieter Schäfer (SPD) betonte: „Das ist erst der Anfang der Maßnahmen, nicht deren Spitze. Die brutalen Folgen des russischen Angriffskrieges sind in der Stadt angekommen.“ Schäfer bezeichnete Energiesparen auch als eine „Solidaritätsmaßnahme“: „Weniger ist da mehr, auch in der Vorweihnachtszeit.“

Andreas Reck von den Freien Wählern verwies auch auf den erheblichen Einspareffekt in barer Münze. Auch Reck kann sich allerdings weitergehende Maßnahmen vorstellen: „Warum nicht die Stadtverwaltung bis zum 6. Januar dichtmachen, warum nicht über eine Vier-Tage-Woche nachdenken?“.

„Dieser Beschluss hat eine Vorbildfunktion“, glaubt Oliver Schneider (FDP). „Alles muss aber auch ein Maß und ein Ziel haben.“

Derweil hofft die Stadtverwaltung, nicht in die Stufe 3 des Energiesparens eintreten zu müssen. Das würde eine Notfalllage bedeuten. Oberbürgermeister Daniel Rapp: „Wir bereiten uns im Hintergrund auch auf ein Worst-Case-Szenario vor. Wir müssen mit Blackouts rechnen.“