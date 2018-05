In Oberzell ist Zeit zum Testen

Die Vorbereitung auf die Rückrunde in den Fußball-Amateurligen ist in vollem Gange. Am Wochenende steht ein Höhepunkt der Winterpause an. Zum zehnten Mal lädt der SV Oberzell zum TWS-Wintercup auf dem heimischen Kunstrasen. Mit dabei sind neben dem SVO die Konkurrenten aus der Landesliga SV Kehlen und TSV Eschach sowie Verbandsligist FC Wangen.

„Ich sehe alle vier Mannschaften ungefähr auf Augenhöhe“, meint Oberzells Trainer Achim Pfuderer. „Das werden sicher gute Spiele.“ Der SVO bekommt es am Samstag um 13 Uhr mit dem FC Wangen zu tun. „Da sind wir natürlich ein bisschen in der Underdog-Rolle, das ist sicher kein Nachteil für uns“, mutmaßt Pfuderer. Das Ergebnis stehe allerdings, wie so oft in der Vorbereitung, nicht im Vordergrund. Wichtiger sei es, läuferisch eine Schippe draufzupacken und die Abläufe im eigenen Spiel zu verfeinern. „Da ist es grundsätzlich egal, wer der Gegner ist. In der Vorbereitung geht es vor allem darum, auch mal ein paar Dinge auszuprobieren“, sagt der SVO-Coach.

Ein Testspiel hat Oberzell bereits absolviert, gegen den FC Mengen (Tabellenführer der Bezirksliga Donau) gab es einen 4:3-Sieg. Allerdings fallen am Wochenende zwei wichtige Spieler aus. Kapitän Manuel Schlude und Torjäger Anderson Gomes dos Santos fehlen verletzt. Das gebe laut Pfuderer anderen Spielern die Möglichkeit, sich nochmal zu zeigen: „Alle werden mit hohem Engagement in die Spiele gehen.“

Ausprobieren und rotieren

Der Gegner aus Wangen hat am Wochenende bereits die dritte Trainingswoche hinter sich und bereits zwei Testspiele absolviert (1:1 gegen Weiler, 4:3 über Laupheim). „Bisher lag das Hauptaugenmerk eher auf der physischen Komponente“, sagt Trainer Adrian Philipp, der unter der Woche seinen Vertrag beim FCW verlängerte. „Diese Woche haben wir uns verstärkt dem Spiel mit Ball gewidmet.“ Er sieht im Wintercup einen guten Test in der Vorbereitung, den man allerdings auch nicht überbewerten dürfe. „Als einziger Verbandsligist im Rennen wollen wir natürlich gewinnen. Aber wenn nicht, geht die Welt auch nicht unter.“

Auch der FC Wangen will verstärkt Dinge ausprobieren und personell viel rotieren. Wenn möglich, solle keiner seiner Spieler zweimal 90 Minuten spielen, erklärt Philipp. Verzichten muss der Trainer auf Mikail Bulut und Mario Vila Boa, die verletzungsbedingt ausfallen. Auch Okan Housein ist zumindest am Samstag nicht dabei, könnte aber in einem möglichen Finale auf dem Platz stehen. Philipp freut sich auf das Duell mit Oberzell: „Es gibt ein paar Spieler, gegen die ich noch selbst gespielt habe.“ Ansonsten gehe es vor allem darum, das eigene Spiel durchzuziehen. „Vielleicht wechseln wir in der Halbzeit mal das System oder probieren unterschiedliche Herangehensweisen aus.“

Ganz anders sind die Voraussetzungen beim TSV Eschach, der am Samstag um 15 Uhr auf den SV Kehlen trifft. Unter dem neuen Trainergespann Stefan Krause und Furat Yenidogan steckt der TSV noch voll in der Findungsphase. „Nach dem Wintercup wollen wir uns auf die ersten Mannschaftsteile festlegen, mit denen wir in die Rückrunde gehen wollen“, sagt Krause. Am Wochenende steht dem Trainerteam zum ersten Mal ein größerer Kader zur Verfügung, auch Mittelfeld-Stratege Manuel Ruess wird wieder dabei sein. „Der Wintercup ist ein guter Halbzeittest, um zu sehen, wo wir aktuell stehen“, erklärt Krause.

Eschach arbeitet am System

Eschach arbeitet derzeit noch voll am neuen System: „Wir müssen als Team besser gegen den Ball arbeiten. Wir kassieren zu viele einfache Tore.“ So auch gegen die U 19 des FV Ravensburg, gegen die der TSV sein erstes Testspiel mit 1:3 verlor. Wesentlich besser sah es am Mittwoch gegen den FC Salem (Landesliga-Staffel 3) aus – Eschach gewann mit 4:1. Die Devise beim Wintercup ist klar: In erster Linie wollen die Eschacher hinten sicher stehen. „Dass wir eine starke Offensive haben, ist klar. Aber das Zusammenspiel zwischen Offensive und Defensive muss besser werden. Dazu brauchen wir aber sicher noch die gesamte Vorbereitung“, so Krause. Natürlich wollen die Eschacher aber gegen Kehlen auf Sieg spielen. Krause freut sich vor allem auf ein mögliches Duell mit dem FC Wangen: „Das wäre mal was anderes, Kehlen und Oberzell kennen unsere Jungs ja schon sehr gut.“

Samstag, 3. Februar, 13 Uhr: SV Oberzell – FC Wangen

15 Uhr: SV Kehlen – TSV Eschach

Sonntag, 4. Februar, 13 Uhr: Verlierer Spiel 1 – Verlierer Spiel 2

15 Uhr: Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 2 (kro)