in Lohn und Brot

Obdachlosigkeit wird oftmals mit Wohnungslosigkeit gleichgesetzt. Dabei gibt es einen Unterschied, wie der Wohlfahrtsverband der Evangelischen Kirche in Deutschland, Diakonie Deutschland, in seinem Web-Auftritt erklärt. Obdachlosigkeit bezeichnet demnach nur einen Teil der Wohnungslosigkeit. Obdachlos seien Menschen, die keinen festen Wohnsitz und keine Unterkunft haben. Sie würden etwa in Parks oder U-BahnStationen übernachten.

Als wohnungslos hingegen würden diejenigen Menschen bezeichnet, die über keinen mietvertraglich abgesicherten Wohnraum verfügen. Diese Menschen würden beispielsweise in einer Notunterkunft, einer stationären Einrichtung der Wohnungslosenhilfe leben oder in einer kommunalen Einrichtung übernachten. Demnach sind auch Frauen und Kinder, die wegen häuslicher Gewalt in einer Schutzeinrichtung leben, etwa Frauenhäusern, wohnungslos.

Wohnungslose Menschen schämen sich laut Diakonie Deutschland oft für ihre Situation und bemühen sich, nicht als wohnungslos erkannt zu werden. Deswegen würde ihre Wohnungslosigkeit in der Gesellschaft nicht unbedingt auffallen. (hego)