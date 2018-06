In Haisterkirch herrscht wenig Zuversicht

Der Meister und Vizemeister stehen vor diesem letzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga fest, an dem drei Schiedsrichterinnen im Einsatz sind – ein Novum. Fest steht auch, dass die SG Aulendorf und der TSV Ratzenried abgestiegen sind. Ob ein oder zwei weitere Absteiger hinzukommen, hängt davon ab, ob der SV Weingarten den Abstiegsrelegationsplatz in der Landesliga-Staffel IV am letzten Spieltag halten kann und nicht doch noch auf die Abstiegsplätze rutscht. Bis auf die Begegnung SG Argental gegen SV Beuren (16 Uhr) beginnen alle Spiele am Samstag um 17 Uhr.

Meisterschaft und Aufstiegsrelegation wurden am vorletzten Spieltag entschieden. Den Aufstieg in die Landesliga hat die SG Kißlegg unter Trainer Roland Wiedmann perfekt gemacht. Der FC Leutkirch darf sich über die Vizemeisterschaft freuen und trifft in der Aufstiegsrelegation am Mittwoch, 13. Juni, um 18 Uhr auf dem Sportgelände des SV Aichstetten im ersten Entscheidungsspiel auf den SV Ringschnait, den Vizemeister der Bezirksliga Riss.

In der SG Aulendorf und dem TSV Ratzenried stehen bereits zwei Absteiger fest. Ein dritter Absteiger wird am letzten Spieltag hinzukommen. Ob es einen vierten Absteiger geben wird, hängt allein davon ab, ob der SV Weingarten, der Stand heute die Abstiegsrelegation in der Landesliga-Staffel IV bestreitet, nicht doch noch absteigt. Nur wenn sich der SV Weingarten in die Relegation rettet, bliebe es bei drei Absteigern in der Bezirksliga. Der SV Weingarten ist allerdings am letzten Spieltag spielfrei, kann selber nicht mehr ins Geschehen eingreifen und braucht Schützenhilfe vom TSV Berg und dem FV Ravensburg II.

Vier Mannschaften, alle mit schweren Abschlussaufgaben, kämpfen in der Bezirksliga noch um den Klassenerhalt. Die besten Chancen hat der SV Maierhöfen-Grünenbach, der den Ligaverbleib selber in der Hand hat. Fast schon aussichtslos dagegen ist die Lage des SV Haisterkirch. Sollte der SV Weingarten tatsächlich noch absteigen, dann wäre der Abstieg des SV Haisterkirch schon vor dem Anpfiff beschlossene Sache. Mitten drin im Kampf um den Klassenerhalt sind auch noch der TSV Meckenbeuren und der TSV Tettnang.

Die besten Karten, den Klassenerhalt zu schaffen – egal was sich eine Klasse höher tut –, hat der SV Maierhöfen-Grünenbach, der zum Saisonausklang beim SC Unterzeil-Reichenhofen antreten muss. Dank des besseren Torverhältnisses würde ein Punkt reichen. „Wir wollen den Klassenerhalt in diesem Spiel festzurren“, sagt SVM-Trainer Alex Odemer. „Wir wollen nach dem Spiel nicht auf die anderen Ergebnisse warten.“ Den Klassenerhalt hätte Maierhöfen laut Odemer schon zu Hause gegen den SV Kressbronn klarmachen können. Immerhin: „Wir sind dreimal in Rückstand geraten, haben dreimal Moral bewiesen, das stimmt mich zuversichtlich“, meint Odemer.

Tettnang hat sich zurückgemeldet

Wenig Zuversicht herrscht dagegen beim SV Haisterkirch, der schon ein kleines Wunder braucht, um dem Abstieg noch zu entgehen. „Wir haben uns mit dem Abstieg zwar noch nicht arrangiert, dass es aber so kommen könnte, damit haben wir uns schon auseinandergesetzt“, sagt Interimstrainer Matthias Covic. Die 1:6-Packung in Seibranz bescherte dem SV Haisterkirch zudem das schlechteste Torverhältnis der vier Abstiegskontrahenten. „Uns geht buchstäblich die Luft aus“, sagt Covic vor dem schweren Spiel gegen Vizemeister FC Leutkirch.

Der TSV Tettnang meldete sich unter Interimstrainer Thomas Helm mit einer eindrucksvollen Serie zurück. Schaffte Dieter Koch bis zu seiner Entlassung nach dem 18. Spieltag gerade mal 14 Punkte, holte Helm 19 Punkte in elf Spielen. „Wir müssen beim SV Baindt gewinnen“, fordert Thomas Helm. „Wir wollen den TSV Meckenbeuren noch abfangen.“ Das würde dann im besten Fall den Klassenerhalt bedeuten, schlechtesten Falls wäre es die Abstiegsrelegation. Der TSV Meckenbeuren erwartet zum Abschluss Meister SG Kißlegg. Der TSV muss gewinnen, will er den TSV Tettnang auf Distanz halten. Alle anderen Begegnungen haben nur noch freundschaftlichen Charakter und statistischen Wert.