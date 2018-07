In fremdem Badezimmer verschanzt: Mann flüchtet über Dach vor Polizei

Über ein Hausdach ist ein 23-Jähriger am Dienstagnachmittag vor der Polizei geflohen. Anschließend verschanzte er sich in einem Badezimmer. Da sich der 23-Jährige bei einer Kontrolle in der Eichelstraße in Ravensburg nicht ausweisen konnte, wollte ihn eine Zivilstreife zur Identitätsprüfung zum Polizeirevier mitnehmen. Dabei flüchtete er über ein Fenster auf das Dach. Um das Dach gefahrlos absuchen zu können, wurde die Freiwille Feuerwehr Ravensburg mit einer Drehleiter hinzugezogen. Es stellte sich heraus, dass der Gesuchte über ein geöffnetes Fenster in eine Wohnung eingestiegen war und sich dort im Badezimmer verschanzt hatte, wo er schließlich festgenommen werden konnte. Da gegen den Mann zwei Haftbefehle wegen Diebstahls vorlagen, brachten ihn die Beamten in eine Justizvollzugsanstalt.