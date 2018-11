In Führung liegend lässt Berg nach

Der TSV Berg ist im Spitzenspiel gegen den FV Biberach nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Nach der frühen Führung ließen die Berger nach und Biberach drehte die Partie mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten. Bergs Bester, Jannik Wanner, sicherte dem TSV in Halbzeit zwei mit seinem zweiten Treffer einen Punkt.

Mit einem Dreiersturm aus Wanner links, Oluwabori Ayompo Falaye zentral und Andreas Kalteis rechts gingen die Berger sehr offensiv in das Spitzenspiel gegen Verfolger Biberach. Der versteckte sich in der Anfangsphase keineswegs: Gut verteidigen, schnelle Bälle auf die ballsicheren Andreas Wonschick und Jonathan Hummler – das ist der mittlerweile schon bekannte Plan des FVB. Zunächst hatten die Biberacher aber Mühe mit dem agilen Wanner – der Youngster schoss sein Team in der neunten Minute in Führung. Erst setzte sich Außenverteidiger Christian Hepp rechts durch und spielte von der Grundlinie in die Mitte, wo Falaye nicht richtig zum Zug kam – aber den abgewehrten Ball traf Wanner im Rückraum per Halbvolley perfekt zum 1:0.

Eigentlich ein Beginn wie gemalt, aber statt energisch nachzusetzen, verlor der TSV Berg Stück um Stück an Boden. Hier ein Hadern mit Schiedsrichterentscheidungen, da immer weiter weg vom Gegner und dort eine stetig steigende Zahl verlorener Zweikämpfe – plötzlich hatte Biberach die Oberhand. Das 1:1 resultierte aus einer Ecke: Am langen Pfosten gewann Julius Grimm das Kopfballduell, in der Mitte staubte Jan Diamant ab. Nur eine Minute später setzte Wonschick noch eins drauf: Roman Diamant, der gegen Jonas Schuler auf der rechten Biberacher Seite eine gute Partie ablieferte, bereitete mit einem Schuss vor, den Stephan Hiller im TSV-Tor nur vor die Füße des Toptorjägers des FVB abwehren konnte – der hatte keine Mühe, das 2:1 zu erzielen.

Bauer leitet Ausgleich ein

Weil Bergs Andreas Frick Gelb-Rot-gefährdet war, brachte Trainer Oliver Ofentausek nach der Pause André Bauer in der Innenverteidigung und stellte später hinten auf eine Dreierkette um. Bauer war es, der in der 63. Minute mit einer abgefälschten Flanke von der rechten Seite Wanners 2:2 einleitete – der hatte vorher schon mit einem frech aus spitzem Winkel direkt getretenen Freistoß an die Latte den Ausgleich nur knapp verfehlt.

Biberach geriet in der letzten halben Stunde immer mehr unter Druck, verteidigte den Punkt aber tapfer. Eine Riesenchance hatte Berg aber noch: In der 90. Minute brachte Nikolas Deutelmoser das Kunststück fertig, den Ball aus kürzester Distanz mit dem Kopf per Aufsetzer über das leere Tor zu befördern. Eines ist seit Samstag sicher: Die Berger gehen als Tabellenführer in die Winterpause. Dennoch hätte sich Ofentausek eine souveränere Vorstellung seines Teams gewünscht. „Wir haben nach dem 1:0 aufgehört Fußball zu spielen“, ärgerte er sich.

Immerhin: Die Leistung seiner Mannschaft in Halbzeit zwei stimmte den Trainer wieder weihnachts-milde. Biberachs Trainer Dietmar Hatzing freute sich: „Wir haben bis jetzt im gesamten Jahr 2018 kein Auswärtsspiel verloren. Meine Mannschaft hat eine starke läuferische Leistung und einen tollen Fight abgeliefert.“