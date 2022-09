In der „Zehntscheuer“ beginnt die neue Spielzeit

Mit einem „Ravensburg slammt!”-Abend startet die Zehntscheuer am 24. September die neue Spielzeit. Das Herbstprogramm bietet wie gewohnt etliche Konzerte, Kabarettabende, Kindertheater und einen Vortrag zur Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“.

Musikalisch wird es am 30. September mit der Augsburger Folkrockband „John Garner“, ehe einen Tag später die Krautrockveteranen von „Guru Guru“ auftreten. Noch davor liegt eine Lesung im Rahmen der „Wochen internationaler Nachbarschaft“: am 28. September stellen die Autorinnen Melisa & Manik ihr Buch „Mama Superstar“ vor.

Kabarettistisch wird es mit Stefan Waghubinger, dem Österreicher aus Stuttgart, am 6. Oktober. Darauf folgt die englische Jazzband „Ebi Soda“ (7. Oktober) sowie das „Fjarill“-Duo mit lyrischen Liedern zu Texten von Nelly Sachs und Pär Lagerkvist (8. Oktober).

Lyrik, Prosa und Musik aus dem Exil jüdischer Künstlerinnen interpretiert das Duo „Frauengold“ am 13. Oktober, ehe die junge Münchener Sängerin Ami Warning und Band geschmeidige

Soulsounds anbietet (14. Oktober) und die „Henry Girls“ am Tag danach ihren bezaubernden Irish Amerikana Folk spielen.

Maxi Pongratz aus Oberammergau, bekannt als Sänger der Band „Kofelgschroa“, ist mit seinen dadaistischen Liedern im Geiste Karl Valentins aktuell solo unterwegs (21. Oktober), ehe Bluesharpvirtuose Steve Baker am 22. Oktober in Triobesetzung eigene Songs und Klassiker des Genres interpretiert. Es folgt ein weiterer „Song Slam“ (28. Oktober) und der Auftritt der Schweizer Funkband „Grand Mother’s Funck“ am 29. Oktober.

Das Duo Kieran Goss & Annie Kinsella startet mit feinen irischen Liedern am 4. des Monats den November, 24 Stunden später gibt es ein poppiges Doppelprogramm mit „to soma“ und Daniel Benyamin.

Auch am „Ravensburger Kinderherbst“ ist die Zehntscheuer beteiligt: Sonntagnachmittag, 6. November, treten Christof und Vladi Altmann mit ihrem Liederzirkus zum Mitsingen auf: “Der Löwe lacht“.

Der Berliner Liedersänger Lüül präsentiert am 11. November samt Band seine neue CD „Der stille Tanz“. Am 12. November ist „Trans 4 Jazzfestival“-Tag mit einem Matinee- und einem Abendkonzert.

„Von Liebe, Sex und anderen Irrtümern“ berichtet die Sexualtherapeutin Barbara Balldini in ihrem kabarettistischen Vortragsprogramm (16. November). Die Neuseeländerin Teresa Bergman und Band stellen intensive Popsongs vor (18. November), bevor einen Tag später das „Eva Quartet“ die „Schönheit bulgarischer Stimmen“ erklingen lässt. Das Duo Eva Alkula (Finnland) und Tomoya Nakai (Japan) hört sich auf Kantele und Koto mindestens ebenso exotisch an (24. November). Unter dem Titel „Es geht dahi“ wird Kabarettistin Eva Karl Faltermeier am 25. November ihren emanzipatorischen Grant aufblitzen lassen, und das „Alma“-Ensemble aus Wien spielt sein „Cherubim“-Konzert (26. November). Die Bundesvorsitzende der Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“, Amy Neumann-Volmer, stellt schließlich am 30. November gemeinsam mit ihrem Mann Klaus Volmer die Arbeit der in vielen Krisengegenden helfenden Mediziner vor.