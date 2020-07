In der Weststadt haben zwölf Achtklässler Konfirmation

Am Sonntag hatten die ersten sieben der insgesamt zwölf Konfirmanden der Evangelischen Johannes-Kirchengemeinde der Ravensburger Weststadt Konfirmation. Für die übrigen fünf steht die Feier am 11. Oktober an. Eigentlich hätte die Konfirmation bereits am 10. Mai stattfinden sollen, musste aber wegen Corona ausfallen. Wegen der Pandemie wurde auch der Konfirmandenunterricht, der für die Achtklässler normalerweise jeden Mittwochnachmittag über die Bühne geht, anders als sonst abgehalten: Vikar Julius Trugenberger, der für den Konfirmandenunterricht zuständig war und auch die Konfirmationsfeier vorbereitete, hielt mit den Jugendlichen und deren Eltern über Telefon, E-Mails oder Videokonferenzen Kontakt. Dabei ging es unter anderem um die Kreuzigungs- und Auferstehungsgeschichte, die Einführung in Gemeinde, Gottesdienst und Bibel, zudem wurden Glaubens- sowie Lebensfragen diskutiert. Der Gemeindegottesdienst, den die Konfirmanden eigentlich am 15. März hätten gestalten sollen, musste ebenfalls wegen der Corona-Bestimmungen ausfallen.