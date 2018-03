In der Trauer zusammengefunden

Mit einem meditativen Gottesdienst in der Kapelle im Heilig-Geist-Spital endete die Foto-Text-Ausstellung „Kinder die das Leben streifen“, die sich dem Thema Tot- und Fehlgeburt widmete. Zahlreiche Eltern, Großeltern, Geschwisterkinder, Freunde und Schicksalsbegleiter fanden in ihrer Trauer und im gemeinsamen Gedenken an die verstorbenen Kinder zusammen, heißt es in der Pressemitteilung des Schifra-Netzwerkes.

Auf die Frage, warum wir geboren werden und sterben, gäbe es letztendlich keine Antwort, sagte Seelsorgerin und Trauerbegleiterin Marie-Luise Hildebrand in ihrer gefühlvollen Ansprache. Es sei daher wichtig, die Trauer um das verlorene Kind bei sich selbst zuzulassen und ihm einen Platz im Herzen und in der Erinnerung einzuräumen. Die stimmungsvollen Lichtinszenierungen von Eckhard Schaaf, die musikalische Gestaltung durch Sylvie Duck an der Harfe und Konrad Wolf am Akkordeon sowie die von Trauerbegleiterinnen und Betroffenen vorgetragenen Texte weckten Emotionen und Erinnerungen, verliehen der Trauer einen würdevollen Rahmen und schufen zugleich Zuversicht.

Mit der fünfwöchigen Foto-Text-Ausstellung sei es „Schifra – Netzwerk Schwangerschaft“ gelungen, das Thema Tot- und Fehlgeburt in die Öffentlichkeit zu tragen und auch Unbeteiligte für die sonst eher verborgene Thematik zu sensibilisieren. Veranstaltungen im Begleitprogramm hätten regen Zuspruch gefunden, berichtete Christine Wienand von der Katholischen Schwangerschaftsberatung der Caritas Bodensee-Oberschwaben, die zusammen mit Beratungsstellen, Hebammen, dem Frühförderzentrum Mobile sowie der Seelsorge und Trauerbegleitung „Schifra“ bildet.