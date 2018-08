In der Reichsprogromnacht regierte auch in Ravensburg Barbarei und Terror

Nicht nur in den Großstädten, auch im ländlichen Raum gab es in der Nacht vom 9. auf 10. November 1938 Angriffe und Ausschreitungen gegen jüdische Deutsche. So auch in Oberschwaben. Am 9. November 2018, 80 Jahre nach der Reichspogromnacht, gibt es daher in Ravensburg zwei Gedenkveranstaltungen. Die Stadt Ravensburg, die Evangelische und Katholische Gesamtkirchengemeinde sowie die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Begegnung in Oberschwaben laden an dem Tag um 17 Uhr zu einem Gang durch Ravensburg auf jüdischen Spuren ein. Treffpunkt ist in der Grüner-Turm-Straße, wo auch auf die jüdische Geschichte im Mittelalter eingegangen wird. Dann geht es auf den Marienplatz zu den ehemaligen jüdischen Geschäften und den Stolpersteinen, die an vertriebene oder deportierte Ravensburger Juden erinnern.

Um 18.15 Uhr veranstaltet die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Begegnung in Oberschwaben gemeinsam mit der Volkshochschule Ravensburg im Evangelischen Gemeindehaus in der Weinbergstraße 12 einen Abend, bei dem Ravensburger Zeitzeugenstimmen gehört werden können: Der Journalist Dirk Polzin hat die letzten noch lebenden Zeitzeugen der Reichspogromnacht besucht und wird deren Erinnerungen vorstellen. Anschließend beleuchtet der Historiker Wolf-Ulrich Strittmatter den Weg des Deutschen Reichs in die Diktatur und berichtet von seinen eigenen Recherchen über die Vorgänge am 9. November 1938 in Ravensburg und in der Region. (bua)