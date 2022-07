In der Ravensburger Unterstadt dreht sich das Laden-Karussell weiter

In der Ravensburger Adlerstraße herrscht ein Kommen und Gehen im Einzelhandel: Das Blumengeschäft „Grün am Turm“ hat den Standort in der Gasse wieder verlassen. Eine Nachfolgelösung für das Geschäft mit der verglasten Front wurde schon gefunden. Es gibt aktuell aber noch weitere Schließungen und Neueröffnungen in der Unterstadt.

Raumklima war für Blumen nicht optimal

Weil ihr ursprünglicher Laden in der Bauhütte am Holzmarkt saniert wird, hatte Ursula Brugger mit „Grün am Turm“ übergangsweise einen Laden in der Adlerstraße bezogen. Nun ist sie dort wieder raus, obwohl sie das künftige Geschäft in der Bauhütte, das gegenüber ihres früheren Landens liegt (künftig zwischen der Bäckerei und dem Durchgang in Richtung Frauentorplatz), noch nicht beziehen kann.

Die Räume in der Adlerstraße seien nicht optimal gewesen: Durch die verglaste Front heize sich der Laden auf. „Für eine Blumenbinderin ist das Raumklima entscheidend“, so Brugger. Außerdem habe sie gespürt, dass die Kunden weniger Geld für Blumen ausgeben in einer Zeit, in der alles teurer wird.

Beobachtung: Anzahl der Passanten ist gestiegen

Die Adlerstraße findet sie entgegen anderslautender Behauptungen aber attraktiv. Auch die Zahl der Passanten habe sich positiv entwickelt. Dadurch, dass die Drogerie Müller in der Oberstadt geschlossen habe, gingen mehr Passanten als bisher durch die Gasse, um die Müller-Filiale in der Unterstadt zu erreichen, so Bruggers Beobachtung.

Sie arbeite trotz der Ladenschließung weiter auf telefonische Kundenbestellung. Der bisherige Blumenladen in der Adlerstraße wird voraussichtlich bis Herbst umgebaut. Dann eröffnen die Inhaber des Geschäftes „Little Britain“, Nicole und Uwe Köppe, dort einen „English Tearoom“ namens „Lady Grey“.

Tee und britisches Gebäck stehen im Mittelpunkt

Dort werde der Tee im Mittelpunkt stehen, sagt Nicole Köppe und kündigt außerdem mit Scones ein typisch britisches Gebäck zum Tee an, englische Kuchen und Torten sowie Cheese-Sandwiches. Ihr Geschäft in der Rosenstraße gibt es weiterhin, wie Köppe betont. Sie und ihr Mann haben sich bewusst für die Unterstadt entschieden. „Die Adlerstraße leidet gerade, aber sie ist ein toller Standort mit eigenem Flair“, sagt Köppe.

An der Ecke Rosen-/Eisenbahnstraße wird das Haus saniert, in dem bisher Damenkleidung verkauft wurde. (Foto: Lena Müssigmann)

Neues entsteht an der Ecke Rosenstraße/Eisenbahnstraße: Das Café Nero erweitert und nimmt das Eckhaus hinzu, wo bisher ebenfalls Damenmode verkauft wurde. Dort werde es zahlreiche Sitzplätze innen geben, die man in der Eisenbahnstraße aufgrund der kleinen Ladenfläche nicht bieten konnte, erklärt Inhaber Raphael König. Es werde ein Durchgang zum bisherigen Nero entstehen. Je nach Genehmigungsfortschritt werde das Café im Eckhaus in vier bis sechs Wochen eröffnet, so König. Das Angebot wird durch eine Kooperation mit der Weinkellerei Zum Muke um Weine erweitert, auch der Ladenbereich für Feinkost-, Wein- und Spirituosenverkauf wachse.

Nero-Betreiber strahlt Optimismus aus

Der stetige Wandel in der Unterstadt gefällt Raphael König: „Da wächst was.“ Die Eisenbahnstraße habe sich in den vergangenen Jahren durch Neueröffnungen, zuletzt durch das Hermann’s am Kaiserhof, auf ganzer Länge von einer wenig beachteten Straße zur „Top-Adresse“ gemausert. „Das zeigt, wie schnell sich die Lage in beide Richtungen ändern kann“, sagt er. Auch in Bezug zur Adlerstraße, die derzeit mit Leerständen kämpft, fügt er an: „Man sollte so eine Straße nicht zu schnell aufgeben.“

Ein neuer Impuls für die Adlerstraße soll in den nächsten eineinhalb Jahren der Pop-Up-Store werden, den die Stadt zum 1. Juli in der Adlerstraße 3 eröffnet hat. Wechselnde Unternehmer testen dort ihre Konzepte. Aktuell werden dort neben portugiesischen Ledertaschen auch regional gerösteter Kaffee und italienische Designleuchten verkauft. In der Adlerstraße 11 eröffnet am 6. August die Boutique „Im Herrenzimmer“ neu – Inhaberin Sabine Gebhard zieht aus der Bachstraße dorthin um, um ihr Geschäft zu vergrößern.

Höhe der Mieten wird immer wieder kritisiert

Die Boutique für Damenmode „Mio“ in der Adlerstraße 26 neben der Pilsbar „Klause“ gibt es nicht mehr. Die Inhaber aus Lindau nennen persönliche Gründe für die Schließung nach viereinhalb Jahren. Außerdem haben sie befürchtet, auch die kommende Herbst- und Winter-Saison könnte wieder von Corona geprägt sein.

Das Brillenfachgeschäft Pro Optik wechselt aus der Adlerstraße 5 in die ehemalige „Schuhbox“ ein paar Häuser weiter. Dort könne man das Sortiment auf einer statt auf zwei Ebenen und somit kundenfreundlicher anbieten, heißt es von Pro Optik. Außerdem seien Miete und Nebenkosten geringer. Einen Nachfolger für die Ladenfläche in der Adlerstraße 5 gibt es laut Vermieter noch nicht.

Die Höhe der Mieten wird immer wieder kritisiert. Oxana Shatovkina, die bis Anfang 2022 in der Rosenstraße Damenmode im Geschäft „Xenia Friedrich“ verkauft hat, sagt: „Die Leute haben sich während Corona ans Online-Shopping gewöhnt.“ Der Umsatz sei gesunken, deshalb habe sie sich die ihrer Ansicht nach teure Miete nicht mehr leisten können. Auch ihre ehemalige Ladenfläche ist noch nicht neu vermietet.

Neues Corona-Testzentrum in der Rosenstraße

In der Rosenstraße hat außerdem die „Artbox“ geschlossen, wo unter anderem Schallplatten verkauft wurden. Der Inhaber klagt in einem Aushang an der Fensterfront ebenfalls über zu hohe Gewerbemieten in Ravensburg. Dem Vernehmen nach eröffnet er sein Geschäft jedoch bald ganz in der Nähe neu, bestätigen will er das aber noch nicht.

In der Rosenstraße hat die „Artbox“ geschlossen, wo unter anderem Schallplatten verkauft wurden. Der Inhaber klagt über hohe Mieten. Dem Vernehmen nach eröffnet er sein Geschäft bald ganz in der Nähe neu. (Foto: Lena Müssigmann)

Geschlossen hat kürzlich auch das Modegeschäft „Vis à Vis“ in der Rosenstraße. Dort bietet die Firma „Gemeinsam neue Wege“ nun Corona-Schnelltests und PCR-Tests an.