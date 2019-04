In der Ravensburger Liebfrauenkirche gab es am Ostesonntag bemerkenswerte Musik zu hören

Um halb zehn am Ostersonntag singt sich der Chor der Liebfrauenkirche ein, warmes Sonnenlicht strahlt durch die Chorfenster und erleuchtet den Raum. Nach und nach füllt sich die große Kirche, Mütter mit Kindern bringen Körbe mit Ostergaben, die später einen Segen erhalten werden, zur Ravensburger Schutzmantelmadonna. Alles vollzieht sich in konzentrierter, wohltuender Stille. Wenn die Seitentüre aufgeht, um weitere Besucher einzulassen, leuchtet es frischgrün von draußen herein.

Ein schwungvoller Introitus klingt von der Orgel, an der heute Hendrik Frank sitzt, ein Vorspiel zum Kirchenlied „Hallelujah, Jesus lebt“ und zum Einzug der Geistlichen und der sechs Ministranten, die den Weihrauch entzünden. Dann beginnt der Chor auf der Empore mit dem „Kyrie“ Mozarts „Trinitatismesse“ in C-Dur, KV 167, eine auf Verlangen der Salzburger Geistlichen kurz gehaltene Messe von 1773. Und schon breitet sich mit dem wunderbar homogenen Lobgesang von Chor und Solostimmen vom Theater Ulm im „Gloria“ von der Empore aus eine gelöste Feierlichkeit über die große Gemeinde. Auch das Kammerensemble mit Instrumentalisten aus der Region verströmt einen vollrunden Klang. Die musikalische Gesamtleitung hat Kantor Udo Rüdinger.

Nach der Lesung und zwei Kirchenliedern sowie dem gesungenen Evangelium durch Pfarrer Hermann Riedle und Diakon Gerhard Walter kommt Händels jubelndes „Hallelujah“ aus dem Messias und in Deutsch gesungen wie eine frohe Botschaft von oben. So ist auch musikalisch ein anderer und doch vertrauter Akzent gesetzt und der Übergang zur Predigt eingeleitet, die Pfarrer Hermann Riedle aus dem Ratespiel „Ich sehe was, was Du nicht siehst“ entwickelt.

Ein schöner Gedanke, die vielen Spielarten des Sehens, Wahrnehmens und Beobachtens an den Anfang zu stellen, in ihnen den Beginn einer Erkenntnis zu beschreiben, die sowohl Begreifen als auch Glauben ermöglicht. Und wie weit das teilnahmslose Starren, die Schaulust und der oberflächliche Blick vom „erkennenden Verstehen“ entfernt sind und das Wesentliche ja doch nicht zu sehen sei. Es gelte den „liebenden Blick“ zu bewahren, damit man sehe und glaube. Das blieb haften.

Gesangliche Intensität beim mehrteiligen „Credo“

Nun erklang das mehrteilige „Credo“, anrührend von allen Stimmen gestaltet, es ist der bedeutendste und längste Teil der halbstündigen Messe, mit einem vorwärts drängenden Rhythmus und einer gesanglichen Intensität, der sich das Gemüt vorbehaltlos anschließt.

Während der Kollekte singt die Gemeinde das neue Kirchenlied „Jesus lebt, mit ihm auch ich!“, unterstützt vom Chor. Und während der Eucharistie und Kommunion – fast alle gehen nach vorne – bilden die kurzen Teile „Sanctus“, „Benedictus“ und das fugenhaft aufgebaute „Agnus Dei“ den Abschluss einer rundum gelungenen und sensibel integrierten musikalischen Aufführung.

Den Organisten packt die musikalische Lust

Endlich nach dem Segen und dem Dank an alle auch der Dank an die Musik – und nun endlich darf auch ein fast nicht endender Beifall gespendet werden. Und darauf packt den Organisten, der die Gemeinde die Messe über immer wieder musikalisch animiert und schwungvoll begleitet hat, selbst noch einmal die pure musikalische Lust.

Und so bringt er die Orgel von Liebfrauen mit einem – man verzeihe den unösterlichen Ausdruck – fetzigen tosenden Plenum zum Brausen, dass sich alle noch mal hinsetzen müssen.

Denn was wäre Ostern ohne diese Freude und dieses Schwelgen im Klang der Musik.