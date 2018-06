In der Nordstadt gibt’s bald griechische Küche

Fürs Gründerzentrum Kup in der Ravensburger Parkstraße 40 ist nun endlich auch ein Gastronom gefunden: Konstantin Malliaros bietet dort ab Dezember griechisch-mediterane Küche an.

In der Ravensburger Nordstadt sind Restaurants nicht gerade üppig gestreut – daher glaubt Malliaros, dass sein Laden laufen wird. Er habe sich in Ravensburg schon lange nach passenden Räumlichkeiten umgeschaut, sagt er auf Anfrage. Nicht zuletzt, weil man ein paar Schritte weiter auf dem Scheffel- und Bechterplatz parken könne, hat er sich fürs Kup entschieden.

Malliaros betreit seit 18 Jahren in Weißenau das Restaurant „Dionysos“ und seit sieben Jahren das Restaurant „Konstantios“ in Friedrichshafen. Im Kup will er neben Frühstück ab 9 Uhr auch montags bis freitags einen Mittagstisch anbieten; abends ist das Lokal, in dem Platz für rund 100 Gäste ist, ebenfalls geöffnet.

Stefan Nachbaur von der Prisma Zentrum für Standort-und Regionalentwicklung GmbH, die das Gebäude gemeinsam mit der Stiftung Liebenau hochzieht und betreibt, ist froh, dass er mit dem Pächter nun einen „erfahrenen Gastronomen“ gefunden hat. Wichtig war für Prisma, dass es in dem Gebäude, das auf 5000 Quadratmetern neben Büroflächen für Kreative, Steuerberater oder IT-Unternehmen einen Behinderten-Förderbereich beherbergt und am Donnerstag offiziell eröffnet wird, einen Mittagstisch gibt. Zudem muss Malliaros auch das Catering für Seminare und Veranstaltungen im Haus übernehmen. Im Friedrichshafener Gewerbepark am Flughafen, für dessen Entwicklung ebenfalls Prisma zuständig ist, ging das Konzept auf: Dort komplettiert das italienische Restaurant „Credo“ den Firmenmix.