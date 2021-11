In der Markdorfer Straße von Ravensburg wuchtig aufgefahren

Sachschaden von 20 000 Euro Sachschaden und eine verletzte Autofahrerin ist die Bilanz eines Auffahrunfalles, zu dem es am Mittwoch in der Markdorfer Straße von Ravensburg gekommen ist.

Eine 36-jährige VW-Fahrerin erkannte das Anhalten einer vor ihr fahrenden 62-Jährigen in einem Audi zu spät. Da die Audi-Fahrerin über Schmerzen klagte, wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Wagen wurden durch Abschleppunternehmen geborgen, so die Polizei.