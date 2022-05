In der Krankenhaus-Debatte kommt der Mensch zu kurz: Zwei Schicksale sprechen Bände

Ein junger Mann prallt vor wenigen Jahren bei einem Fußballspiel mit einem Gegenspieler zusammen. Dabei erleidet der Torwart innere Verletzungen, die lebensgefährlich sind. Nur der schnellen Behandlung am Wangener Krankenhaus verdankt er sein Leben.

Heute geht es ihm wieder gut, schildert vor weit mehr als 400 Menschen in der Wangener Stadthalle sein Schicksal und fordert den Erhalt der hiesigen Notaufnahme, in der er gerettet wurde. Denn hätte er nach Ravensburg gemusst, weil am Westallgäu-Klinikum die Türen zum entscheidenden Zeitpunkt zu waren, wäre er jetzt tot, sagt der Hobby-Fußballer des SV Deuchelried.

Was eine Schwangere erlebte

Eine junge Frau bemerkt bis zum siebten Monat ihre eigene Schwangerschaft nicht, bis sie Anfang Mai frühmorgens auf einmal unter starken Unterleibsschmerzen leidet. Sie ruft ihre Mutter an, die sie von Altshausen ins Krankenhaus nach Bad Saulgau fährt. Dort setzen bei der Schwangeren starke Wehen ein. Die Fruchtblase platzt, das Köpfchen ihres Babys ist schon zu sehen, sie hat Blutungen, so „heftig wie ein Sturzbach“, erzählt sie der „Schwäbischen Zeitung“.

Wie geht es mit Wangens Krankenhaus weiter? Diese schwierige Frage muss der Kreistag beantworten. (Foto: Heinz Mauch)

Inzwischen ist die Frau wieder wohlauf – und ihr Neugeborenes ebenfalls. Auch sie ist sicher: Die diensthabende Gynäkologin und ein Chirurg haben ihr das Leben gerettet. Erstversorgt in Bad Saulgau, wurde sie anschließend auf die Intensivstation nach Ravensburg verlegt. Für die Erstbehandlung dort – oder aber in Sigmaringen – hätte die Fahrt nach ihrer Einschätzung aber schlicht zu lange gedauert.

Warum es mehr Worten bedarf

Die beiden jungen Menschen sind beredtes Beispiel, wie wichtig eine flächendeckende und fachgerechte medizinische Versorgung ist – in Notfällen und darüber hinaus. Die Frauenklinik in Wangen aber steht auf der Kippe, und der Notaufnahme droht die „Amputation“. Die Geburtenstation in Bad Saulgau ist bereits seit Ende 2021 dicht, und auch die Gynäkologie schließt dort Ende Mai – wie letztlich das ganze Krankenhaus. Und Gleiches droht Bad Waldsee.

Hier könnte dieser Kommentar zur aktuellen Krankenhaus-Debatte eigentlich enden – die beiden Schicksale sprechen für sich. Wegen der Komplexität der Diskussion sind aber einige Sätze mehr angebracht.

Wo das Gutachten Zweifel säht

Da ist zunächst das Gutachten: Von Kreisverwaltung, OSK-Spitze und Kreisräten als fundiert gelobt, hinterlässt es doch einige Fragezeichen. Zum einen bei den Zahlen. Die sind reichlich vorhanden und natürlich schwer widerlegbar. Gänzlich unwidersprochen bleiben sie aber nicht. Das machte Elmar-D. Mauch, Chef der Wangener Frauenklinik, am Dienstagabend in der Stadthalle deutlich. Klar sagte er: Die Zahl der Kaiserschnitte liegt deutlich unter den BAB-Angaben. Und der geringe „Marktanteil“ bei zur Welt kommenden Kindern begründe sich auch auf den Anteil von zehn bis zwölf Prozent komplexer Geburten, die in Wangen medizinisch nicht durchführbar sind. Mauchs Sichtweise allein weckt also Zweifel, ob man allein Zahlen folgen sollte.

Was im Gutachten rätselhaft bleibt

Zum anderen sind die skizzierten Perspektiven vielfach rätselhaft: Während das Hamburger Institut bei der Bestandsaufnahme ins Detail geht und daraus – wertfrei gesagt – argumentativ logische Schlussfolgerungen zieht, bleibt es beim Blick in die Zukunft vergleichsweise vage. Da ist zum Beispiel von Telemedizin die Rede, von MVZ-Strukturen, die rasch auszubauen seien, und von Kooperation, in Wangen insbesondere zwischen OSK und Waldburg-Zeil.

Doch wie soll die Diagnose am Bildschirm in einer Region funktionieren, in der längst nicht nur kleine Weiler noch immer ein wackliges Handynetz haben? Von brauchbaren Internetverbindungen ganz zu schweigen.

Wie können medizinische Versorgungszentren als Ersatz für geschlossene oder fachlich wie zeitlich deutlich gekappte Notaufnahmen schnell wachsen, wenn positive Signale der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) nur allgemein in den Raum gestellt werden und damit mehr als vage sind? Wie sollen ausgebaute MVZ mit Leben gefüllt werden, wenn mit niedergelassenen Ärzten womöglich noch nicht einmal gesprochen wurde? Diesem Vorwurf widerspricht BAB zwar deutlich, aber immerhin steht er im Raum. Und beide , KV wie Mediziner, sind letztlich entscheidend.

Und schließlich: Wie ist die Zusammenarbeit verschiedener Klinikträger in der Region vorstellbar? Von einer mit dem Medizincampus Bodensee (MCB) ist seit längerem nur noch insofern die Rede, als dass OSK-Geschäftsführer Oliver Adolph im Gemeinderat Bad Waldsees von versandeten Gesprächen berichtete. Und eine mit den Wangener Fachkliniken nannte Landrat Harald Sievers „kein Kinderspiel“. Solche Kooperationen aber fordert das Land – in der Allgäustadt gelten sie sogar als unabdingbar, um an Fördergelder aus Stuttgart für den auf Sicht nötigen Neubau zu kommen.

Warum das Land das Problem ist – aber nicht nur

Apropos Land: Das wird vielfach als Buh-Mann ausgemacht, weil Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) schon lange die Daumenschrauben anzieht. Die schon beschlossenen Krankenhaus-Schließungen im Kreis Sigmaringen und eine derzeit laufende Paralleldebatte zu der im Kreis Ravensburg auf der Ostalb lassen grüßen.

Kreiskämmerer Franz Baur ließ im Wangener Gemeinderat durchblicken, dass Luchas Linie auch durch persönliche Erfahrungen geprägt ist. Der Minister aus Ravensburg war Mitglied des Kreistags, als dieser vor rund zehn Jahren beschloss, die OSK-Häuser in Leutkirch und Isny zu beerdigen.

Doch trägt deshalb allein das Land die Schuld an der Zwickmühle, in der die heutigen Kreispolitker (erneut) sitzen? In Teilen sicher, da reicht ein Blick nach Bayern. Der Freistaat alimentiert die Geburtshilfen, im nahen Lindau ist man finanziell deshalb da fein raus.

Wo der Fehler im System liegt

Insgesamt aber ist das deutsche Gesundheitssystem zu sehr auf Wirtschaftlichkeit getrimmt. Viel zu geringe Fallpauschalen für Geburten sind nur ein Beleg dafür. Wo bleibt der Mensch? Er droht auf der Strecke zu bleiben, wie die Beispiele des jungen Fußballers aus Deuchelried und der Mutter als Altshausen mehr als deutlich beweisen.

Die Hoffnung vieler liegt jetzt im Koalitionsvertrag der Berliner Ampel-Regierung. Die Bezahlung der Klinikbetreiber nach der Fallschwere soll durch eine Vorsorgepauschale unterfüttert werden. Doch wie sieht die aus? Und wann kommt sie?

Die Bürger im Landkreis Ravensburg sorgen sich um ihre Krankenhäuser – hier bei einer Demo am Dienstagabend vor der Wangener Stadthalle. (Foto: Steppat)

Was gegen eine schnelle Entscheidung spricht

Sicher nicht rechtzeitig für Entscheidungen zu den Krankenhäusern in der Region. Soll der Kreistag also warten, ehe er in Wangen und Bad Waldsee notgedrungen möglicherweise das Skalpell ansetzen muss? Viel spricht dafür, vor allem aber aus anderen Gründen – und hauptsächlich ist es dieser: Zwischen Vorlage des komplexen Gutachtens und vom Landratsamt vorgesehenen Abstimmungstermin am 31. Mai liegen nicht einmal vier Wochen. Wenig Zeit also für Kreisräte, die in den wenigsten Fällen Gesundheitsfachleute sind, ausreichend tief in die Materie einzudringen. Die Bürger aber erwarten eine fundierte Entscheidung.

Weshalb ein rasches Votum ratsam ist

Zahlreiche Menschen aber auch eine zügige, vor allem die OSK-Beschäftigten. Entsprechende Forderungen belohnten sie am Dienstagabend mit lautstarkem Beifall. Landrat Sievers liegt also richtig mit seinem Appell, dies den Mitarbeitern schuldig zu sein. Zumal eine längere Hängepartie den Krankenhäusern schaden dürfte. Patienten und Personal werden zunehmend verunsichert, orientieren sich anders oder springen gleich ab. Ein noch höheres Defizit der OSK wäre die Folge, insbesondere aber ein noch größerer Mangel an Medizinern und Pflegekräften. Deshalb ist allein schon die Frage des richtigen Entscheidungszeitpunkts komplex.

Woran es dem OSK-Chef mangelt

Zum Schluss noch ein paar Worte zum Personal – und damit zu OSK-Geschäftsführer Oliver Adolph. Der vor gut zwei Jahren aus Ulm gekommene Professor steht schon länger wegen seiner Mitarbeiterführung in der Kritik. Sein Auftritt am Dienstagabend in Wangens Stadthalle unterstrich, weshalb. Dem mit sachlichen und fundierten Argumenten auftretenden Andreas Grüneberger attestierte er mit seiner Bemerkung, „seit zehn, 15 Jahren“ außer Dienst zu sein, unterschwellig, keine Ahnung mehr zu haben.

Okay, es ging an diesem Punkt um die Finanzierung von Krankenhäusern und die ist schnellen Wandlungen unterzogen. Grüneberger aber, selbst Professor, und nach wie vor gelegentlich praktizierend, steckt in der Materie nach wie vor drin und genießt als langjähriger früherer Leiter der Frauenklinik immer noch einen sehr guten Ruf – weit über Wangen hinaus.

Adolphs Satz aber, „Jeder Frau, die in die Geburtshilfe reinläuft, könnten wir auch 1000 Euro in die Hand drücken“, schlägt dem Fass den Boden aus. So das hohe Defizit von Wangens Frauenklinik erläuternd, setzt er Menschen mit Euro-Scheinen gleich. Sicher, der Job des OSK-Chefs ist derzeit äußerst spaßbefreit und Manager müssen sich an Zahlen orientieren – aber nicht nur. Und diese höchst unsensible Äußerung in sehr sensiblen Zeiten wirft ein Licht auf die Zweifel in der Belegschaft an ihrem Chef in Sachen Sozialkompetenz.

Im Kreistag wird es am Ende aber dann doch vornehmlich ums Geld gehen. Denn entscheidend wird letztlich sein, wie viel ihm die die defizitären Krankenhäuser finanziell wert sind.