In der kommenden „Sing mein Song“-Folge dreht sich alles um die Ravensburgerin Lotte

Die Sängerin Lotte hat es von Ravensburg schon auf großen Bühnen geschafft. In diesem Jahr ist sie bei der neunten Staffel der Fernsehsendung „Sing meinen Song“ dabei. In der kommenden Folge am Dienstagabend, 24. Mai, werden Stars wie Clueso ihre Songs in Südafrika performen. Noch in dieser Woche soll ein neues Album der 26-Jährigen erscheinen.

Seit Ende April können Lotte-Fans die Sängerin, die eigentlich Charlotte Rezbach heißt und aus Ravensburg kommt, bei „Sing meinen Song“ erleben. In der neunten Staffel des Vox-Formates tauscht sie ihre Songs mit den anderen Tauschkonzert-Stars. Gastgeber Johannes Oerding nennt sie „die Billie Eilish vom Bodensee“. Mit dabei sind auch Pop- und Soulsänger Kelvin Jones, das Musiker-Duo „SDP“, Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin, „Nightwish“-Frontfrau Floor Jansen, der Popsänger Clueso sowie die Musikerin und Songwriterin Elif. Statt an die Ostsee wie im vergangenen Jahr, ging es für die Dreharbeiten wieder nach Südafrika.

So lieferte Lotte bisher bei „Sing meinen Song“ ab

Das Tauschkonzert startete mit Liedern von Clueso. Lotte sang in dieser Folge den preisgekrönten Song „Gewinner“ aus dem Jahr 2009. Bei ihrem Auftritt griff Lotte selbst zur Gritarre. „Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren“, sang Lotte gefühlvoll die Zeilen des bekannten Songs. Dabei rührte sie Clueso zu Tränen. Auch bei ihrer Performance von „Cry a little less“ („Weine etwas weniger“), einem Song von Kelvin Jones, flossen bei ihren Musikerkollegen die Tränen. Nach beiden Auftritten wurde Lotte mit dem „Song des Abends“ belohnt.

Den „SDP“-Hit „Ich will nur, dass du weißt“ machte sie zu ihrer ganz eigenen Version. Viel sinnlicher und mit mehr Gefühl als im Original sang sie den Song. Am Abend von Elif bewies Lotte, dass in ihr auch eine Rockerin steckt. Mit ihrer kraftvollen Stimme performte sie den Song „Nur mir“ lauter und wilder als man die Sängerin bisher kannte.

Was Lotte die Teilnahme bedeutet

Ihre Teilnahme bei „Sing meinen Song“ ist gerade richtig zu einem neuen Abschnitt in ihrem Leben gekommen, sagt Lotte in einem selbst aufgenommenen Video auf der Internetseite von Vox. Denn am Freitag folgt ihr drittes und neues Album mit dem Titel „Woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht?“ In ihren neuen Songs erzähle sie so echt und unverblümt wie nie zuvor aus ihrem Leben. „Genau darum geht es ja bei „Sing meinen Song“ – dass man sich öffnet, dass man mit dieser Musik vor Ort in Südafrika und mit all diesen tollen Künstlern einfach los lässt und man selber sein kann“, so Lotte im Video.

Am Dienstagabend ab 20.15 Uhr wird sich auf Vox alles um Lotte und ihre Hits drehen. Dann performen die anderen Stars ihre Songs. Nach der fünften „Sing meinen Song“-Folge können die Zuschauer Lotte näher kennenlernen. Die Doku „Die LOTTE-Story“ gibt private Einblicke in das Leben der gebürtigen Ravensburgerin. Ab November ist Lotte dann wieder auf Tour. In ihre Heimatstadt Ravensburg kommt sie kurz vor Weihnachten am 22. Dezember.

