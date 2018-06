In der Innenstadt gibt es Briefmarken

In der Ravensburger Innenstadt gibt es einige Stellen, an denen man Briefmarken kaufen kann, teilt die Deutsche Post DHL Group mit. In dem Bericht „Was tun, wenn der Briefkasten-Automat defekt ist“ (SZ vom 18. Juli) wurde das Problem eines defekten Briefkastenautomats thematisiert.

Post-Pressesprecher Hugo Gimber weist darauf hin, dass es „an vielen Stellen in der Ravensburger Innenstadt“ Briefmarken zu erstehen gebe, selbst sonntags: So sei etwa der DHL-Paketshop in der Charlottenstraße 16 montags bis freitags von 10 bis 22 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 22 Uhr geöffnet. In der Bahnhofsbuchhandlung gebe es montags bis freitags von 5.15 bis 19.30 Uhr, samstags von 6.15 bis 18.30 Uhr und sonntags von 7.45 bis 18.30 Uhr Briefmarken – auch wenn dort kein Porto ermittelt werde. Weitere Infos auf der Homepage der Post unter www.postfinder. de.