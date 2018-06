In der Fußball-Bezirksliga gibt es den ersten Trainerwechsel

Die Fußball-Bezirksliga meldet vor dem 9. Spieltag den ersten Trainerwechsel der Saison. Nach der sportlichen Talfahrt gehen der FC Isny und Trainer Markus Giuliani ab sofort getrennte Wege. Auch an diesem Wochenende gibt es wieder spannende Spiele. Tabellenführer SV Haisterkirch steht von der Papierform her gegen die SG Argental vor einer lösbaren Aufgabe. Der Tabellenzweiten SV Beuren muss beim Tabellenvierten SV Kressbronn antreten. Bis auf die Begegnung Isny gegen Aulendorf (Samstag, 15 Uhr), finden alle Spiele am Sonntag um 15 Uhr statt.

Der SV Haisterkirch erwartet die SG Argental. „Argental war schon immer eine Kämpfertruppe“, warnt SV-Coach Uwe Reh, „aber daheim wollen wir natürlich gewinnen.“ Personell kann der Haisterkircher Übungsleiter nach langer Zeit wieder aus dem Vollen schöpfen, „ich habe zum ersten Mal wieder die Qual der Wahl.“ Gesetzt dagegen „Die beste Offensive der Liga“. Zwei Drittel aller Tore des SV Haisterkirch gehen auf das Konto des Sturmduos Frick/Schuschkewitz.

Markus Giuliani ist seit dieser Woche nicht mehr Trainer beim FC Isny. „Verletzungspech, zu viele Urlauber und kein Spielglück“, nannte Giuliani als Gründe zu seinem Abgang. Simon Stiller übernimmt ab sofort den Part auf der Trainerbank. Stiller war zuletzt Trainer beim Bezirksligisten FC Wangen II in der Saison 2012/2013. Im Spiel eins nach dem Trainerwechsel kommt die SG Aulendorf ins Allgäu. „So ein Trainerwechsel gibt immer auch eine Initialzündung“, weiß SG-Coach Michael Fischer, dem immer noch das letzte Spiel im Magen liegt. „Das 0:1 gegen Kressbronn war die unnötigste aller Niederlagen“.

Der SV Kressbronn hat sich zwischen Tabellenplatz zwei und vier eingependelt. Keiner in der Liga hat öfters zu Null gespielt als der SVK. Jetzt gibt der noch ungeschlagene Aufsteiger SV Beuren Im Eichert seine Visitenkarte ab. „Auch der SV Kressbronn ist ein unbekannter Gegner für uns“, sagt Beurens Trainer Marco Mayer, dem die gute Defensivearbeit des SVK nicht verborgen geblieben sein dürfte. „Wir haben bis jetzt noch gegen jede Abwehr Ideen entwickelt, sie zu knacken“, sagte Mayer.

Die Defensive vernachlässigt in den letzten Spielen hat der TSV Heimenkirch. „Wir sind zur Zeit die Schießbude der Liga“, sagte Trainer Simon Schnepf. Die zehn Gegentore in den letzten zwei Begegnungen, sind dem Trainer deutlich zu viel. Nur der SC Unterzeil hat zuletzt mehr Tore kassiert. „Wir müssen beim SV Amtzell wieder mehr nach hinten arbeiten“, sagte Schnepf, „und da meine ich nicht nur unsere Viererkette“. Der SV Amtzell ist nach zwei Siegen in Folge wieder in der Spur, „jetzt noch einen Sieg nachlegen – das wäre optimal“, betont SV-Coach Uwe Hansen.

Möchte der Tabellendritte FC Leutkirch dem Führungsduo auf den Fersen bleiben, ist ein Sieg gegen den SV Mochenwangen Pflicht. Zudem könnte der FC, sollte Beuren in Kressbronn patzen, bis auf einen Punkt an den Tabellenzweiten heranrücken. Da hat Mochenwangens Trainer Dino Salerno, „mein Team war zuletzt zu launisch“, aber sicher etwas dagegen. „Aber der Sieg zuletzt gegen Isny war ein Befreiungsschlag. Ein Dreier und wir sind oben wieder mit dabei.“ Geht es nach dem Trainer, dann möchte der SV eine kleine Serie starten.

„Die Fehler, die wir zuletzt gemacht haben, müssen wir gegen den TSV Eschach abstellen“, sagte Wolfgang Jäger, Trainer vom SC Unterzeil-Reichenhofen. Acht Plätze trennen die beiden Gegner, „mit einem Sieg könnten wir bis auf einen Punkt an Eschach herankommen“, rechnet Jäger vor. Zudem könnte sich der SC dem Kellersog etwas entziehen. „Wir müssen schauen, dass der Abstand nach hinten nicht zu eng wird.“

Der SV Baindt unternimmt einen neuerlichen Anlauf, um endlich die ersten Punkte auf der Klosterwiese einzufahren. „Dafür müssen wir alles in die Waagschale werfen“, glaubt Coach Dietmar Hatzing. Gegner ist der noch punktlose Aufsteiger FC Dostluk Friedrichshafen, der bisher weder zu Hause noch in der Fremde Angst und Schrecken verbreitete. Dietmar Hatzing bleibt aber trotzdem vorsichtig: „Das wird sicher kein Selbstläufer.“ Egal, wie die Partie ausgeht, der FC Dostluk wird auch nach diesem Spieltag Träger der Roten Laterne sein.

„Wir haben uns in Eschach mal wieder selber besiegt“, ärgerte sich Steve Reger, Trainer von der FG 2010 WRZ heute noch, „außerdem haben wir uns in zu viele Einzelaktionen verrannt.“ Die FG 2010 WRZ trifft zu Hause auf Aufsteiger FV Waldburg. Im Spiel der beiden Verlierer des vergangenen Spieltages erwartet Steve Reger einen hochmotivierten Gegner. „Der FV Waldburg hat den Schwung vom Aufstieg mitgenommen.“ Waldburg gehört zu den vier Mannschaften, die auswärts noch nicht verloren haben. (ke)