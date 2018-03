In der Eissporthalle ist ein Anfängertag

„Kids on Ice!“ heißt es an diesem Samstag von 17 bis 18.30 Uhr beim EV Ravensburg. Der EVR lädt alle Kinder, die sich zum ersten Mal aufs Eis wagen wollen oder aber nach ersten Erfahrungen das Eislaufen richtig lernen wollen, in die Ravensburger Eissporthalle ein. Der Eintritt ist frei. Trainer und Spieler des EV Ravensburg werden die Anfänger anleiten.

Gerade bei den Anfängern steht laut Ankündigung die Sicherheit beim Eislaufen ganz oben. Die Kinder sollten deshalb Handschuhe, einen Helm und – wenn vorhanden – auch Schützer für Knie und Ellenbogen mitbringen. Dies können auch Ausstattungsgegenstände aus anderen Sportarten sein. Wenn vorhanden, sollten auch Schlittschuhe mitgebracht werden. In begrenzter Anzahl kann der EVR Leihschlittschuhe und Helme zur Verfügung stellen.

Wer an der Aktion „Kids on Ice“ teilnimmt, muss nicht automatisch beim EVR als Spieler aktiv werden. Genauso wie in der EVR-Laufschule, die jeweils montags um 14.15 Uhr stattfindet, geht es dem Verein darum, Kinder für das Eislaufen zu begeistern. Sobald sie sicher auf den Kufen stehen, können bei Interesse Übungen mit Schläger und Puck und später auch die Aufnahme in die jüngsten Mannschaften erfolgen. Wobei die jüngsten Jahrgänge noch nicht in Ligen spielen, sondern über die Saison hinweg mehrere Wettbewerbe in Turnierform bestreiten.