In der DEL2 gibt es diese Saison keinen Absteiger

Die Gesellschafter der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) haben entschieden, den Abstieg in die Oberliga für die Saison 2020/21 einmalig auszusetzen. Die DEL hatte schon vor längerer Zeit mitgeteilt, in dieser Saison kein Team absteigen zu lassen. Der Aufstieg aus der DEL2 in die erste Liga sowie aus der Oberliga in die DEL2 ist dagegen weiter möglich. Daher könnte es für die Ravensburg Towerstars in der DEL2-Saison 2021/22 zu 14 Gegnern kommen.

Lange Zeit hat die DEL2 laut Mitteilung versucht, „an den sportlichen Werten der Liga auch unter Corona-Bedingungen festzuhalten“. Ein gleichmäßiger und fairer Wettbewerb sei aber nicht mehr möglich, weil viele Mannschaften Spiele verschieben mussten und dementsprechend noch nachholen müssen. „Unser Fokus liegt auf der vollständigen Hauptrunde. Mit dem einmaligen Aussetzen des Abstiegs reagieren wir auf die Abweichungen im Spielrhythmus und damit auf eine teilweise ungleiche Hauptrunde. Zudem wollen wir den DEL2-Clubs den sportlichen und wirtschaftlichen Druck eines Abstiegs nehmen und vielmehr bereits jetzt schon an der Stabilität und den Planungen für die Saison 2021/2022 arbeiten“, teilt der DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch mit.

Zwei Absteiger in der neuen Saison möglich

Sollte der sportliche Aufsteiger aus der Oberliga für die zweite Liga lizenziert werden und keine DEL2-Mannschaft in die DEL aufsteigen, würde es in der kommenden Saison 15 Zweitligamannschaften geben. Sollte es dazu kommen, würde es am Ende der Saison 2021/22 zwei Absteiger in die Oberliga geben.

Zudem haben die DEL2-Gesellschafter bei ihrer Versammlung den Rahmenterminplan geändert. Ab dem 18. Februar kann theoretische alle zwei Tage gespielt werden. Von ihrem bisherigen Spielrhythmus Freitag, Sonntag und Dienstag weicht die DEL2 damit ab. Der Beginn der Play-offs ist nun am 20. April. „Durch diese Umstellung und die teilweise Intensivierung der Hauptrunden-Termine werden zusätzlich sieben Ausweichtermine geschaffen, die auch bei zukünftigen Quarantänemaßnahmen helfen sollen, alle Spiele bis zum Ende der Hauptrunde durchzuführen“, heißt es in der Mitteilung.

Quotientenregel bei ungleicher Spielanzahl

Sollte es am Ende der Hauptrunde dennoch dazu kommen, dass nicht alle Mannschaften die gleiche Anzahl an Spielen – im Optimalfall 26 Heim- und 26 Auswärtsspiele – haben, wird eine Quotientenregel angewandt. Dann wird die erreichte Punktzahl durch die Anzahl der Spiele geteilt. Diese Punkteregel gibt es auch in der DEL sowie – bei ungleicher Spielanzahl – in der Oberliga Süd.

„Wir sehen natürlich die vielfältigen Herausforderungen, die die Clubs in dieser schwierigen Zeit zu meistern haben.“, sagt Marc Hindelang, Vizepräsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) und früherer Vorsitzender der EV Lindau Islanders. „Für den DEB war ein zentraler Punkt in den Gesprächen, dass die Möglichkeit eines Aufstiegs aus der Oberliga unangetastet bleibt, dies ist gewährleistet. Unterm Strich ist schließlich zu konstatieren, dass wir nun im deutschen Profieishockey einheitliche Regelungen haben, was das Aussetzen des Abstiegs angeht.“

Transfers bis 1. März möglich

Desweiteren haben die DEL2-Gesellschafter noch die Transferfrist angepasst. Der internationale Verband IIHF hatte aufgrund der teilweise verschobenen Spielzeiten die internationale Transferfrist vom 15. Februar auf den 1. März verlegt. Nun können auch die DEL2-Clubs bis einschließlich 1. März noch neue Spieler verpflichten.