In der Bezirksliga setzt sich ein Spitzentrio ab

Nach 13 Spieltagen in der Fußball-Bezirksliga entzerrt sich gerade an der Tabellenspitze das Bild langsam aber sicher. Ein Spitzentrio aus dem Tabellenführer SV Beuren, dem TSV Eschach und dem SV Oberzell gewann ihre Spiele jeweils. Weil der Tabellenvierte TSV Heimenkirch beim FC Leutkirch 1:2 verlor, beträgt der Abstand zwischen Rang drei und vier nun fünf Punkte.

Gerade im FuPa-Spiel der Woche zwischen dem SV Fronhofen und dem TSV Eschach ging es heiß her. Am Ende gewannen die Eschacher mit 2:0 und verteidigten damit den zweiten Tabellenplatz. „Unser Spiel war nicht so toll“, gab TSV-Trainer Philipp Meißner nach Schlusspfiff zu. „Aber unterm Strich nehmen wir drei Punkte mit. Das ist entscheidend.“ Die Eschacher kamen nicht gut in die Partie, gingen aber bereits nach sieben Minuten in Führung. Einen langen Ball verlängerte Fronhofens Innenverteidiger Peter Kemmer unglücklich ins eigene Tor. In der Folge parierte Eschachs Torhüter Patrick Rebstock unter anderem einen Foulelfmeter von Marius Deutelmoser. Doch auch die Eschacher hatten mehrere gute Möglichkeiten, es war ein offenes Spiel. Zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft war Meißner trotzdem nicht: „Wir waren im Spiel nach vorne zu ungenau, haben viele unnötige Fehlpässe gespielt.“ Anders sah es bei Fronhofens Trainer Gerhard Schmitz aus: „Fußballerisch war es eine gute Leistung von uns“, bilanzierte er. „Es ist ärgerlich, dass wir unsere Möglichkeiten nicht genutzt haben.“

Drei Platzverweise in der Schlussphase

Hitzig wurde die Partie in der Schlussphase. Erst kassierte David Schmitz die Rote Karte wegen Schiedsrichterbeleidigung. „David hat gesagt, dass der Schiedsrichter arrogant pfeift“, meinte Schmitz. „Das ist doch keine Beleidigung.“ Das sah auch Simon Metzler so, der sich beim Schiedsrichter beschwerte und dafür mit der gelb-roten Karte ebenfalls vom Platz gestellt wurde. Dieses Schicksal ereilte kurze Zeit später auch den Fronhofener Trainer. Bei Eschachs 2:0 durch Florian Locher hatte Schmitz „klares Abseits“ gesehen und sah ebenfalls die rote Karte, als er dem Schiedsrichter das mitteilte. „Es war natürlich auch Frust dabei, weil es eine unnötige Niederlage war“, bewertete Schmitz die Platzverweise, stellte aber auch klar: „Das darf uns natürlich nicht passieren.“ Während Fronhofen also mit sich selbst und mit dem Schiedsrichter haderte, waren die Eschacher zufrieden. „Wir genießen den Zeitpunkt und tun alles dafür, dass das noch lange so bleibt“, kommentierte Meißner den zweiten Tabellenplatz. Trotzdem warnt der Trainer vor zu viel Euphorie: „Heimenkirch hatte auch schon Vorsprung und jetzt eine Schwächephase. Das kann uns auch passieren.“

Besagter TSV Heimenkirch verlor durch eine 1:2-Niederlage beim FC Leutkirch den direkten Anschluss an die Tabellenspitze. Leutkirch ging im zweiten Durchgang durch ein Eigentor von Marius Kirchmann in Führung, zehn Minuten vor Schluss glich Nino Hartinger aus. Doch ein Treffer von Florian Krug brachte Leutkirch eine Minute vor Schluss erneut in Führung und sicherte dem FC den Sieg.

Spitzenreiter siegt spuverän beim Aufsteiger

Tabellenführer bleibt der SV Beuren, der sich bei Aufsteiger TSV Ratzenried keine Blöße gab. Marcel Schneider und ein Doppelpack von Christian Karrer brachten Beuren auf die Siegerstraße, aus Ratzenrieder Sicht war der Anschlusstreffer von Philipp Zimmermann zum 1:3 nichts als Ergebniskorrektur.

Neben dem TSV Eschach bleibt Beuren der SV Oberzell auf den Fersen, der es ebenfalls mit einem Aufsteiger zu tun hatte. Gegen den SV Achberg waren es Treffer von Felix Tremmel und Jason Müller, die Oberzell einen 2:1-Sieg bescherten.

Im Tabellenkeller erlebt die SG Kißlegg weiter bittere Spiele, auch eine 2:0-Führung gegen die TSG Bad Wurzach reichte der SG nicht zum Sieg. In der Nachspielzeit ging Kißlegg erneut in Führung, kassierte dann aber in der fünften Minute der Nachspielzeit den erneuten Ausgleich zum 3:3-Endstand.

Auch die SG Argental steckt in einer Krise. Beim SV Kressbronn lag die SGA bereits zur Pause mit 0:5 zurück, unterlag am Ende mit 0:6.

Ein Abstiegsduell gegen den SV Mochenwangen gewann der TSV Meckenbeuren mit 1:0 und beendete damit eine Mochenwanger Serie von drei Spielen ohne Niederlage. Luft im Tabellenkeller verschaffte sich der SV Bergatreute mit einem 2.0-Sieg gegen den SV Maierhöfen-Grünenbach. Der SV Seibranz setzte sich mit 3:1 beim VfL Brochenzell durch und kletterte so auf Tabellenplatz sechs.