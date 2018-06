In der Bezirksliga rollt an Ostern der Ball

In der Fußball-Bezirksliga wird auch über die Osterfeiertage gespielt. Zwei Begegnungen stehen am Donnerstag um 18 Uhr auf dem Spielplan. Der SV Amtzell empfängt den SV Haisterkirch. Diese Partie fiel am 14. Spieltag den schlechten Platzbedingungen zum Opfer. Es ist die letzte Begegnung einer Serie von Nachholspielen, die die Tabelle damit wieder ins richtige Lot bringt. In der zweiten Begegnung des Abends handelt es sich um eine vorgezogene Partie des 21. Spieltages, dabei trifft der SV Mochenwangen zu Hause auf den SV Kressbronn.

Der SV Amtzell und der SV Haisterkirch legen über Ostern eine Sonderschicht ein. Beide Teams müssen innerhalb von vier Tagen zweimal die Kickschuhe schnüren. Trotz des 5:0-Sieges beim SV Kressbronn schwebt Haisterkirch in Abstiegsgefahr. Zum Abstiegsrelegationsplatz sind es nur zwei Punkte. Vier Plätze weiter oben angesiedelt, aber auch nur zwei Punkte vom kommenden Gegner entfernt ist Amtzell. Die Mannschaft von Trainer Uwe Hansen kommt mit der Empfehlung eines 3:0-Sieges beim FC Isny. Personell bleibt die Lage angespannt. „Viel darf bei uns nicht mehr passieren“, sagt Hansen.

Der SV Mochenwangen steht für torreiche und attraktive Spiele. Zumindest die vergangenen zwei Begegnungen zeugen davon. Sieben Tore gab es beim Heimsieg gegen die SG Aulendorf zu bestaunen, sieben waren es auch in Eschach, beide Male siegte Mochenwangen mit 4:3. Ergebnisse, die von einer starken Offensive zeugen. In der Defensive ist beim SVM aber derzeit der Wurm drin. Davon kann auch Kressbronns Trainer Andreas Raaf ein Lied singen. „Wir haben zu Recht in dieser Höhe verloren“, sagte Raaf nach dem 0:5 gegen Haisterkirch. Die Frage wird sein, welche Defensive in dieser Begegnung stabiler steht. Während Mochenwangen zu den Top 5 der Liga gehört und relativ entspannt in diese Partie gehen kann, braucht Kressbronn jeden Punkt für den Klassenerhalt. (ke)