In den Gartenzaun gefahren

Eine leicht verletzte Person sowie rund 5000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 17 Uhr in der Ortseinfahrt Unterankenreute ereignete. Eine 20-Jährige kam laut Polizeibericht vermutlich aufgrund erhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit einem VW-Polo in einen angrenzenden Gartenzaun. Durch die Kollision habe sich die Frau leicht verletzt. Das beschädigte Auto musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.