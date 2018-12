In den 60ern kennengelernt: 75-Jähriger sucht seine Ravensburger Jugendliebe

Aufruf: Wer kennt Susi?

Zwei Fotos von Margarete, besser bekannt als Susi, liegen der Redaktion zwar vor. Wegen des Rechts am eigenen Bild dürfen sie aber nicht ohne Zustimmung der Dame veröffentlicht werden.

Das eine Bild zeigt ein schwarz-weiß Porträt der jungen attraktiven Frau, die offenbar eine blonde Kurzhaar-Dauerwelle und schwarze, knopfförmige Ohrringe trägt. Über den braunen Augen zeichnen sich dunkle Augenbrauen ab, auf der linken Seite des Kinns ist ein winzigkleiner Leberfleck zu sehen. Das Bild entstand laut Aufdruck bei Foto Hütter in Ravensburg. „In Andenken an ein paar schöne Stunden. In Liebe, Deine Margarete“ steht auf der Rückseite geschrieben. Das zweite Foto zeigt die Dame mit dunklem, auftoupiertem Bob entspannt zurückgelehnt auf einem Korbstuhl sitzend, die langen schlanken Beine elegant und locker vor sich aufgestellt. Ihr Kinn stützt sie sanft auf einen Handrücken und schaut dabei träumerisch in die Ferne. Sie trägt dabei dunkle, spitze Pumps und dieselben schwarzen Ohrringe wie auf dem ersten Bild. Außerdem ist sie in ein wild gemustertes, locker sitzendes Kleid im 60er-Jahre-Stil mit einer Schleife auf der Hüfte gekleidet.

Wem sagen diese Beschreibungen etwas? Wer erkennt Lutz Tunnat auf dem historischen Foto und weiß, was aus seiner Susi geworden ist? Der möge sich an die Redaktion unter redaktion.ravensburg@schwaebische.de wenden. Die Fotos von Margarete können außerdem auf Anmeldung in Ravensburg eingesehen werden. (jam)