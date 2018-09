In Baienfurt gibt es keinen Sieger

Am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga A I bleibt der Tabellenerste aus Haisterkirch erneut ungeschlagen (1:3). Für Reute setzt es im Derby gegen Aulendorf eine 0:4-Niederlage. Die FG 2010 WRZ ist jetzt Zweiter.

TSG Berg II – SV Haisterkirch 1:3 (0:2) – Tore: 0:1 Christian Egger (11.), 0:2, 0:3 Jakob Schuschkewitz (45., 61.), 1:3 Ingo Ullrich (69.). – Haisterkirch behauptet die Tabellenspitze. Nach dem etwas schmeichelhaften Führungstreffer nahm der SVH das Spiel mehr und mehr in die Hand. Bis zur Pause zeigte sich Haisterkirch aber nicht wirklich effektiv und erhöhte nur um einen Treffer. Nach dem 0:3 nach einer guten Stunde meldete sich Berg mit dem Anschlusstreffer zurück, wirklich gefährdet schien der Sieg für Haisterkirch dadurch aber nicht.

TSB Ravensburg – FG 2010 WRZ 3:4 (1:3) – Tore: 0:1 Maximilian Feist (7.), 0:2, 2:4 Kevin Wenger (12., 85.), 1:2, 2:3 Sebastian Bonn (16., 51.), 1:3 Jan Martinovic (34.), 3:4 Kilian Behne (86.). – FG 2010 schießt sich in Ravensburg auf den zweiten Platz. In einer turbulenten Anfangsviertelstunde spielten beide Mannschaften munter nach vorne – nach 16 Minuten stand es bereits 1:2. Nach dem Anschlusstreffer stand die FG defensiv stabiler und erhöhte gut zehn Minuten vor der Pause. Der TSB kam aber besser aus der Pause und verkürzte, verpasste es dann aber nachzulegen. Auf den späten Gegentreffer reagierte der TSB erneut postwendend: Das 3:4 machte das Spiel noch einmal spannend, die FG ließ sich die Punkte aber nicht mehr nehmen.

SV Wolfegg – TSG Bad Wurzach 0:0 – Wolfegg trotzt dem Favoriten Bad Wurzach einen Punkt ab. Der Trainerwechsel beim SV Wolfegg scheint Früchte zu tragen: Die Mannschaft um Neu-Trainer Fabian Durach zeigte sich gegen die TSG im Gegensatz zu den vorherigen Spielen äußerst stabil. So ergaben sich auf beiden Seiten in einer kampfbetonten ersten Hälfte nur wenige Möglichkeiten. In der zweiten Halbzeit sorgten die Torhüter dafür, dass es beim 0:0 blieb.

SV Reute – SG Aulendorf 0:4 (0:1) – Tore: 0:1 Janik Vogt (36.), 0:2, 0:4 Andreas Krenzler (69., 90.), 0:3 Daniel Thomas (74.). – Aulendorf schießt harmlosen SV Reute ab. Beide Mannschaften starteten eher verhalten. Erst nach einer halben Stunde zeigte sich die SGA effektiv und ging in Führung. Nach der Pause blieben seitens des SVR zahlreiche Chancen auf den Ausgleich ohne Erfolg. Aulendorf bestrafte das gnadenlos und erhöhte bis zum Schlusspfiff auf 4:0.

SG Baienfurt – SV Vogt 1:1 (0:0) – Tore: 1:0 Ricardo Feiteiro (62.), 1:1 Jonathan Schröttle (71.). – Vogt nimmt einen Punkt aus Baienfurt mit. Das gesamte Spiel verlief recht ausgeglichen. Während Baienfurt mehr Spielerisches in die Partie brachte, erarbeitete sich der SV Vogt gute Chancen durch Konter. Die Führung für die SGB nach einer Stunde war nicht unverdient, der Ausgleich durch einen Konter führte aber zum angemessenen Endstand.

SV Bergatreute – SK Weingarten 3:1 (2:0) – Tore: 1:0 Simon Kloos (25.), 2:0, 3:1 Jacob Dörr (40., 87.), 2:1 Farouk Morou (62.). – Die Führung für den SVB nach einem ausgeglichenen Beginn ging in Ordnung. Zwar spielte der SK Weingarten teilweise gut mit, bis zur Pause zeigte sich Bergatreute aber effektiver und erhöhte auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel machte Weingarten den Hausherren das Leben weiter schwer und verkürzte sogar. Bergatreute ließ den Ausgleich aber nicht zu und sorgte erneut durch Jacob Dörr für die Entscheidung.

SGM Waldburg/Grünkraut – SV Wolpertswende 2:1 (0:0) – Tore: 1:0 Florian Locher (59., FE), 2:0 Patrick Kibele (64.), 2:1 Daniel Litz (69.). – Waldburg hält sich vom Tabellenkeller fern. Mit einem Doppelschlag binnen fünf Minuten schoss sich die SGM in Führung, ehe kurz darauf das 1:2 fiel. Mehr passierte nicht.