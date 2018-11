Von Pfarrer Claudius Kurtz

Kaum einer kommt herum um den Sog der Adventszeit. Die Innenstädte verändern sich, die Wohnungen, die Knabbersachen. Stadt und Hausflure nehmen einen anderen Duft an. Die Kirchenglocken läuten auch irgendwie anders, die Neigung, ein Konzert oder einen Gottesdienst zu besuchen, steigt. Ja, die eigene Gestimmtheit im Herzen verändert sich. Familie und Beziehungen sind auf alle Fälle angesagt. Was ist da eigentlich los?

Im Advent bereiten sich Christen auf die Ankunft (lateinisch „adventus“) ihres Herrn vor, die an Weihnachten feierlich begangen wird. Advent ist also eine Zeit des Wartens und der Vorbereitung. Advent steht für Zukunft! Die Botschaft ist: Wir haben Zukunft!

Aber Advent bezieht sich gleichzeitig auf ein Ereignis der Vergangenheit. Auf eine Person. Auf die Person Jesus von Nazareth, der bis heute Menschen in den Bann zieht, wenn sie von ihm hören oder lesen. Außerdem spielt unsere persönliche und familiäre Vergangenheit eine große Rolle: Alle Jahre wieder kaufen wir den Adventskranz oder dekorieren Kerzen, backen Plätzchen, empfangen und machen selbst Besuche …

Advent ist eine Zeit, die sich nach hinten und vorne weitet, die uns eine Tiefe gibt, die sonst nicht unbedingt da ist. Diese Zeit lässt uns unsere Wurzeln spüren. Gleichzeitig öffnet sie uns die Zukunft. So klug es ist, achtsam im Jetzt, in der Gegenwart zu leben – der Advent ruft laut: Da kommt noch etwas, das Beste steht noch aus! Das ist für eine Gegenwart, der nur das Beste gut genug sein soll, vielleicht ganz heilsam. Wer hofft, dass das Beste noch kommt, kann gelassener sein. Wer glaubt, dass einmal „alles gut“ wird, kann sich damit abfinden, dass jetzt noch nicht „alles gut“ ist. Ganz gegen diese neue Lieblingsredewendung der Deutschen. Es reicht, denke ich, zu hoffen, dass alles gut wird – und zwar durchaus ab jetzt. Und durchaus unter meiner Mitwirkung. Aber in erster Linie durch das Kommen und die Hilfe Gottes.

Die schönen alten Adventslieder entstammen interessanterweise Zeiten, in denen wenig gut war. „O Heiland, reiß die Himmel auf“ oder „Macht hoch die Tür“ sind Dichtungen des Dreißigjährigen Kriegs. Ein weiteres bekanntes Lied entstammt der Feder des bedrängten Jochen Kleppers, der sich in Nazi-Deutschland nicht von seiner jüdischen Frau trennen wollte.

Eine Konfirmandin stellte mir kürzlich die Frage: „Glauben Sie wirklich, dass Jesus wirklich eines Tages wieder auf die Erde kommen wird?“ Vielleicht, antworte ich, nicht so gegenständlich, wie es auf den Bildern in den alten Kirchen dargestellt ist. Aber ich glaube schon, dass der Gottessohn uns nicht aus den Augen verliert und eines Tages wiederkommen wird. Und ich spüre: Das Warten auf diese Ankunft verändert schon jetzt. Wer einmal am Bahnhof gestanden und auf die Ankunft eines geliebten Menschen gewartet hat, kennt das.

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Adventszeit!