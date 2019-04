Der Karfreitag wird als gesetzlicher Feiertag in der Arbeitswelt sehr geschätzt. In der Welt der Clubs wird das „Tanzverbot“ am Karfreitag, das in Baden-Württemberg schon am Gründonnerstagabend beginnt, eher als Hindernis betrachtet. Karfreitag ist der Tag der Kreuzigung Jesu auf dem Hügel Golgatha vor den Toren Jerusalems. Der Name leitet sich von „karen“ (altdeutsch: wehklagen) ab. Die Kreuzigung war die römische Todesstrafe für Kriminelle und Revolutionäre. Und nun hängt da Jesus am Kreuz – in Form des Kruzifix heute ganz detailliert dargestellt, im schlichten Kreuz als Symbol des Christentums weltweit und interreligiös erkennbar! Wie geht das: die Methode einer römischen Todesstrafe als Erkennungszeichen, als Symbol für das Christentum?

Ein erster Blick darauf: Der Tod am Kreuz ist für Christen nur zusammen mit der Auferstehung Jesu Christi von den Toten am Ostersonntag zu begreifen – auch wenn immer ein Geheimnis darüber schweben wird.

Ein zweiter Blick darauf: Gott, wie Christen ihn glauben, scheut sich nicht, als Mensch in die tiefsten Niederungen der Menschheit mitzugehen. Er „entmachtet“ sich selbst im gekreuzigten Gottessohn. Aber mit dem Kreuzestod Jesu soll ein für alle Mal Schluss sein mit Erniedrigung, Misshandlung, Folter, Sündenbockzuschreibung und Recht des Stärkeren; Christen haben – als Folge davon - Einspruch zu erheben gegen jede Form dieser Unmenschlichkeiten. Eine Kreuzweg-Darstellung, wie wir sie gerade in unserer Region an vielen Orten haben, soll uns daran erinnern und in die Pflicht nehmen. Ansonsten bleibt eine Kreuzweg-Darstellung nur ein neutrales Kunstobjekt.

Ein dritter Blick darauf: Was immer in unseren Wohnungen, auf den Straßen, bei Veranstaltungen, in Konzerten am Karfreitag „auf dem Programm“ steht – der Karfreitag ist ein Versöhnungstag. Im Lukasevangelium lesen wir (Lk. 23,34): „Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun!“ Spätestens hier können wir aufhorchen: Wer vergibt uns, wenn wir nicht wissen, was wir tun? Wissen wir immer, wie sehr wir durch unsere komfortable Lebensgestaltung die Zukunft unserer Kinder in Zeiten eines rasanten Klimawandels gefährden? Wissen wir immer, wo Menschen leiden aufgrund unserer Unkenntnis von globalen Zusammenhängen zwischen den Lebensbedingungen in armen Ländern und unserem Kauf eines einfachen billigen T-Shirts? Wer vergibt uns unsere Bequemlichkeiten und unser Wegschauen? Wir können gar nicht anders, als unsere Verfehlungen einer größeren vergebenden Macht anheimzustellen. Aber nicht in Erwartung einer billigen Gnade!

Denn: Kein Karfreitag ohne unser Aufstehen für das Leben! Kein Karfreitag ohne Bekenntnis einer nahezu heillosen Überforderung in unserer Lebensgestaltung ohne Kollateralschäden an anderen Orten! Kein Karfreitag ohne unser Eingeständnis von Unvermögen verschiedenster Art – auch in ganz persönlichen Situationen!

Deshalb: Tanzverbot und arbeitsfreier Tag, um zur Besinnung zu kommen – auch ohne Teilnahme an den Karfreitagsgottesdiensten! Aber eine gottesdienstliche Vertiefung lohnt sich allemal.