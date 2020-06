Impuls zu Fronleichnam

Der Impuls zum Fronleichnamsfest kommt von Gertrud Geiger, Seelsorgerin auf dem Campingplatz Gohren:

Was für ein Fest!!! Ich erinnere mich noch gut: die Tage vor Fronleichnam waren in meinen Kindertagen bei mir Zuhause aufregend. Das ganze Dorf putzte sich heraus für den großen Tag. Alle hatten ihren Part. Es wurden Blumen gesammelt und abgezupft für die Blumenteppiche. Da wurden Girlanden aus Tannenzweigen geflochten, mit gelbem und weißem Krepppapier geschmückt und an die Fenster gebunden. Da wurde das Festgewand hergerichtet, die Schuhe geputzt, die schwarzen Anzüge der Männer ausgebürstet. Hie und da wurde sogar der Zylinder aus dem Schrank geholt. Für uns Kinder wurden Blumenkörbchen gerichtet – damit durften wir bei der Prozession die Straße schmücken. Und wer in diesem Jahr Erstkommunion gehabt hatte, durfte das Kommunionkleid nochmal anziehen und direkt vor dem Himmel laufen. Einmaliges Ereignis, auf das man sich gefreut hatte! Unsere Nachbarin war Mesmerin. Sie putzte und polierte die liturgischen Geräte. Die Fahnen wurden vom Dachboden geholt und gelüftet. Der „Himmel“ – eine Art Baldachin – wurde auf vier Tragestangen in der Kirche aufgebaut. An drei Stellen im Dorf wurden Altäre aufgebaut, mit Teppichen, gestickten Tüchern, Kerzen und frisch geschlagenen Birken geschmückt. Die Motive für die Blumenteppiche wurden kreiert und aufgemalt. Die Musikkapelle probte die Prozessionsmärsche. Der Kirchenchor übte die obligatorischen Hymnen und Lieder. Die Feuerwehr bereitete sich auf ihren Einsatz vor, der darin bestand, die Straßen entlang des Prozessionsweges abzusperren und die Prozession zu sichern. Im ganzen Dorf breitete sich festliche Stimmung aus.

Am Fronleichnamstag selbst ging es morgens um 4 Uhr los. Der Prozessionsweg wurde mit frisch geschnittenem Gras ausgelegt, die Blumenteppiche entstanden unter den geschickten Händen vieler Frauen und Jugendlichen. Blumensträuße für die Altäre wurden gerichtet und aufgestellt. Irgendwann war dann alles fertig. Man ging nach Hause, machte sich frisch und schön. Die Glocken läuteten dann den Beginn von Festgottesdienst und Prozession ein.

So oder so ähnlich ist das bis heute so Brauch – inzwischen oft mit weniger Aufwand und weniger Zwang – aber letztendlich ähnlich.

Jetzt kann man sich fragen: Wozu dieser ganze Aufwand? Klar: für Jesus.

Ein ganzes Dorf tut sich zusammen und ehrt Jesus als „Herrn des Lebens“, als heilsame und immer anwesende menschenfreundliche Autorität jenseits aller örtlichen und politischen Obrigkeiten. Sichtbar wird das im Zeichen des Brotes, der Hostie, in der Monstranz, die der Mittelpunkt der Prozession unter dem Himmel bildet.

Verschiedenste Menschen einer Solidargemeinschaft bekennen miteinander: Was immer gerade das Leben ausmacht, wir sind nie allein gelassen; wir leben in himmlischer Atmosphäre, die zur Fülle des Lebens führt – jetzt und in der ganzen Fülle dann, wenn wir gestorben sind.

Frauen und Männer, Kinder, Jugendliche und Erwachsene stellen sich dem Wandel der Zeit in der Überzeugung: Mit Jesus auf dem Weg wandelt sich alles zum Guten.

Ein frohes Fronleichnamsfest!