Impuls zu Allerheiligen – und das von einem evangelischen Pfarrer

Zum Feiertag Allerheiligen am 1. November hat Pfarrer Philipp Jägle von der Evangelischen Stadtkirchengemeinde in Ravensburg einen geistlichen Impuls verfasst:

Wie – Du schreibst als evangelischer Pfarrer was für Allerheiligen? Mein Gegenüber am Telefon ist leicht verunsichert. Gehört es doch zum kleinen Einmaleins der Konfessionskunde, dass Evangelische keine Heiligen haben und damit eben auch keinen Gedenktag brauchen, der sich mit ihnen beschäftigt. Und es stimmt ja, wir feiern am 1. November keinen Gottesdienst. Man könnte den Reformationstag am Tag zuvor auch fast als Gegenentwurf zum Fest der Heiligen ansehen. Insbesondere, wenn man an die Filme denkt, in denen der Mönch Martin Luther sich gegen die Verehrung von prächtigen Reliquien wehrt und sich dabei allein auf die Bibel als heilige Schrift bezieht.

Aber, wie bei so vielem, ist die Wahrheit in der Mitte zu finden und da kann man auch als evangelischer Christenmensch den Gedanken an Heilige Menschen für sich selbst fruchtbar machen und Allerheiligen nicht nur als einen freien Tag, sondern auch als ein Glaubensfest feiern.

Der katholische Theologe Karl Rahner hat mir persönlich einen Weg gewiesen, wie ich den Begriff der Heiligen gut fassen kann. Er schrieb bereits in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in einem Buch mit Meditationen zum Kirchenjahr: An Allerheiligen und Allerseelen denken wir eben an alle Heiligen und alle Seelen, die zu Gott heimgegangen sind. "Aller, also eben gerade nicht so sehr jener, die schon einzeln mit Namen von der Kirche gefeiert werden, sondern jener stillen, namenlosen, die weggehen, als seien sie nie gewesen, von denen keine Geschichte erzählt und kein Heldenbuch der Welt-und Kirchengeschichte berichtet.

Was für ein guter Gedanke – Wir denken an alle, die nicht sowieso schon im Rampenlicht standen und die man schon zu ihren Zeiten leicht übersehen hat. Allerheiligen lädt uns ein, das Besondere in allen Menschen zu sehen.

In denen, von denen wir bereits Abschied genommen haben, genauso wie in denen die uns in unseren Tagen begegnen.

Allerheiligen ist für mich so kein Fest der prunkvollen Extravaganz, das besonderer Glaubenshelden gedenkt, sondern die Feier des gewöhnlichen Menschen, der versucht sein Leben im Angesicht Gottes gut zu leben.